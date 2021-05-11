Румыния обновила список стран с высоким эпидриском

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Румыния обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском. Решение принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям соседней страны. Молдовы в этом списке нет.
Для прибывающих в Румынию из стран, включенных в "желтую зону", мера обязательна даже при наличии отрицательного теста на коронавирус.
В постановлении также отмечается, что дети в возрасте до 3 лет, прибывающие в страну с лицами из зон риска, помещаются на карантин на аналогичный срок и освобождаются от обязанности предъявить документ об отрицательном результате теста на SARS-CoV-2. Для лиц, прибывающих из стран/зон/территорий, классифицированных как зоны риска, не представивших при въезде документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, также устанавливаются карантинные меры на срок 14 дней – по месту жительства или по заявленному месту пребывания.
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