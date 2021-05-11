"Спутник Лайт" получит цифровую маркировку для защиты от подделок

Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент "Спутника V". Разработчики заявили об эффективности вакцины против всех новых штаммов коронавируса.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Система цифровой маркировки будет установлена на российской вакцине от коронавируса "Спутник Лайт". Это поможет обеспечить максимальную защиту от подделок, сообщают в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки).

"Все производимые для российских пациентов однокомпонентные вакцины "Спутник Лайт" будут снабжены цифровой маркировкой. Уникальный код маркировки в формате Data Matrix будет нанесен на клапан каждой упаковки. Это обеспечит строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки, а также защитит ее от подделки и обезопасит население", - говорится в сообщении.

Центр указывает, что маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость вакцины от производства до конкретного медицинского учреждения. При этом код маркировки позволяет отследить происхождение вакцины и получить всю необходимую информацию о ее статусе на каждом участке пути, передает РИА Новости.

"Информация из системы "Честный знак" позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин, что важно для начала вакцинации в поликлинике или прививочном пункте. Аналогичные правила действуют и для других вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-2019", - добавляется в сообщении.

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент "Спутника V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.

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