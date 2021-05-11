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Вакцинация препаратом «Спутник V”

Сотрудников ООН призвали прививаться "Спутником V"

© Sputnik / Sorokopud Julia
Общество
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Sputnik Молдова
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Ожидается, что ВОЗ завершит экспертизу российской вакцины в конце июня или в июле. "Спутник V" одобрен уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. ООН призывает своих сотрудников в странах, где идет вакцинация препаратом "Cпутник V", прививаться этой вакциной, заявил в интервью российским информационным агентствам генсек организации Антониу Гутерреш.

"Мы, конечно, призываем сотрудников ООН, которые работают в странах, проводящих вакцинацию "Спутником", прививаться этой вакциной", - сказал он.

Вакцина Sputnik V
© REUTERS / DADO RUVIC
Названа страна, где "Спутник V" помог победить распространение COVID-19

В конце июня или в июле эксперты ВОЗ дадут оценку безопасности российской вакцины, сообщает РИА Новости. На данном этапе проводится проверка процессов производства вакцины.

"Спутник V" одобрен уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные до этого медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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