В Черногории отменяют комендантский час

В связи с улучшением обстановки по коронавирусу власти Черногории отменяют комендантский час и снимают ограничения по передвижению по стране.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Власти Черногории объявили о смягчении карантинных ограничений в стране в связи с улучшением эпидобстановки по COVID-19. отменяют комендантский час, заявил кабинет министров республики.

"В связи с благоприятными тенденциями в эпидемиологической ситуации в Черногории, со среды, 12 мая до четверга 20 мая будут действовать обновленные либерализованные меры. На всей территории Черногории отменяется запрет на движение, который действовал с полуночи до 5.00 утра", – кратко сообщил кабмин в Twitter.

❗❗❗Uslijed povoljnog trenda epidemiološke situacije u Crnoj Gori, od srijede 12. maja do četvrtka 20. maja važiće nove, liberalizovane mjere.



❗Na teritoriji cijele Crne Gore, u cjelosti se ukida zabrana kretanja koja je važila od ponoći do pet ujutru. — Ministarstvo zdravlja Crne Gore (@MinZdravlja) May 11, 2021

​Отменен также запрет на междугороднее пассажирское сообщение по выходным, сообщает РИА Новости, также в кафе и ресторанах разрешена работа музыкантов с 19.00 до 22.00.

Правительство Черногории ввело комендантский час 10 февраля, сначала он действовал с 21.00 часа до 5.00 утра, затем его начало было передвинуто на полночь.

По последним данным Минздрава Черногории с начала пандемии к понедельнику в стране с 620 тысячами населения выявлено 98 365 зараженных коронавирусом, а за последние сутки выявлено 62 случая инфицирования. Скончались всего 1544 пациента, за предыдущие 24 часа – четверо.

Тем временем в стране продолжается вакцинация против коронавируса с использованием различных препаратов, в том числе российской вакцины "Спутник V".

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