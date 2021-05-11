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В Черногории отменяют комендантский час

© Sputnik / Varvara Gert'e
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210511/34707760/v-chernogorii-otmenyayut-komendantskiy-chas.html

В связи с улучшением обстановки по коронавирусу власти Черногории отменяют комендантский час и снимают ограничения по передвижению по стране.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Власти Черногории объявили о смягчении карантинных ограничений в стране в связи с улучшением эпидобстановки по COVID-19.  отменяют комендантский час, заявил кабинет министров республики.

"В связи с благоприятными тенденциями в эпидемиологической ситуации в Черногории, со среды, 12 мая до четверга 20 мая будут действовать  обновленные либерализованные меры. На всей территории Черногории отменяется запрет на движение, который действовал с полуночи до 5.00 утра", – кратко сообщил кабмин в Twitter.

​Отменен также запрет на междугороднее пассажирское сообщение по выходным, сообщает РИА Новости, также в кафе и ресторанах разрешена работа музыкантов с 19.00 до 22.00.

Алексей Иванцов
© Sputnik / Osmatesco
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Правительство Черногории ввело комендантский час 10 февраля, сначала он действовал с 21.00 часа до 5.00 утра, затем его начало было передвинуто на полночь.
По последним данным Минздрава Черногории с начала пандемии к понедельнику в стране с 620 тысячами населения выявлено 98 365 зараженных коронавирусом, а за последние сутки выявлено 62 случая инфицирования. Скончались всего 1544 пациента, за предыдущие 24 часа – четверо.

Тем временем в стране продолжается вакцинация против коронавируса с использованием различных препаратов, в том числе российской вакцины "Спутник V".

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