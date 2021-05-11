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Врач

Назван симптом COVID-19, повышающий риск смерти в шесть раз

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (80)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210511/34708751/nazvan-simptom-covid-19-povyshayuschiy-risk-smerti-v-shest-raz.html

Ученые установили, что наличие ранее существовавшего у пациента неврологического состояния любого типа вдвое увеличивает риск развития осложнений, связанных с COVID-19.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Согласно результатам глобального исследования, проведенного Международным консорциумом по исследованию неврологической дисфункции при COVID-19, риск смерти от коронавируса при наличии неврологических осложнений возрастает в шесть раз. Статья опубликована в журнале JAMA Network Open.

GCS-NeuroCOVID — это крупнейшее на сегодняшний день когортное исследование неврологических проявлений COVID-19, объединяющее данные из 133 лечебных организаций в 13 странах. Координировали исследование ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга и Европейской академии неврологии.

"Очень быстро в период пандемии стало известно, что у большого числа госпитализированных с COVID-19 развиваются неврологические проблемы, — приводятся слова руководителя исследования профессора Шерри Чу (Sherry Chou). — Год спустя мы все еще сражаемся с невидимым врагом, и, как и в любой битве, нам нужна достоверная информация".

В отчете ученых отмечается, что из 3744 госпитализированных взрослых пациентов с коронавирусом 82% имели неврологические симптомы: примерно четыре из десяти пациентов жаловались на головные боли, а трое из десяти заявляли, что потеряли обоняние или вкус.

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Из неврологических диагнозов, поставленных в клинике, наиболее распространенным (почти половина пациентов) была острая энцефалопатия, за которой следовали: кома (17%) и инсульт (6%). Часто пациенты находились в состоянии измененного сознания, были подавленными или, наоборот, возбужденными, передает РИА Новости.

Несмотря на то, что ранее ученые неоднократно высказывали опасения по поводу способности коронавируса напрямую атаковать мозг, вызывая отек и воспаление — менингит и энцефалит, — эти проявления исследователи обнаружили менее чем у одного процента пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Исследователи также установили, что наличие ранее существовавшего у пациента неврологического состояния любого типа — от заболеваний головного, спинного мозга и нервной системы до хронической мигрени, деменции или болезни Альцгеймера — вдвое увеличивало риск развития неврологических осложнений, связанных с COVID-19. А наличие любых неврологических симптомов COVID-19, даже такого на первый взгляд безобидного, как потеря обоняния, повышало риск смерти в шесть раз.

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© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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Авторы отчета отмечают, что среди тех, кто победил коронавирус, пациенты с неврологическими симптомами нуждаются в более длительной реабилитации.

"Даже когда пандемия будет полностью искоренена, надо помнить о миллионах выживших, которым нужна помощь. Важно выяснить, с какими симптомами и проблемами со здоровьем сталкиваются эти пациенты сейчас" — говорит доктор Чу.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (80)

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