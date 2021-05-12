09:44 12 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.63
  • USD17.79
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Эксперт по обезвреживанию бомб израильской полиции смотрит из окна жилого дома, который был поврежден после попадания в него ракеты, запущенной из сектора Газа, в Ашкелоне

Мир за сутки: обострение в Израиле, зловещий Ганг, горе в Казани

© REUTERS / Amir Cohen
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (606)
62 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/0b/34700504.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210512/34711627/Mir-za-sutki-obostrenie-v-Izraile-zloveschiy-Gang-gore-v-Kazani.html

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

КИШИНЕВ, 12 мая  – Sputnik. За последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет, заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус, его цитирует РИА Новости.

Флаг Израиля
© Sputnik / Kristina Afanasyeva
Ракетный обстрел в Израиле: о чем предупреждает молдавское посольство

"Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов "Стражи сирены". За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора", — сказал он на брифинге для иностранных журналистов.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС, в том числе главы отдела безопасности и его заместителя.

Крупнейшая за последние годы эскалация на границах палестинского анклава началась в понедельник вечером после столкновений в Иерусалиме. Стороны обмениваются ракетными ударами, есть потери.

В Тель-Авиве рассказали о пяти убитых и более 200 раненых. По данным СМИ, при последних обстрелах города Лод погиб ребенок. У палестинцев около 30 жертв, в их числе десять детей, более 200 человек пострадали.

В Индии из реки Ганг выловили тела 96 человек

Власти штатов Уттар-Прадеш и Бихар сообщили в среду, что выловили из реки Ганг тела 96 человек, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жители индийского штата Бихар сообщили об обнаружении в реке останков около 100 человек, предположительно, это могут быть тела погибших от коронавируса. Как считают местные жители, причиной сброса тел в Ганг являются высокая стоимость кремации или самостоятельная организация погребальных костров на фоне рекордных показателей случаев COVID-19 по всей Индии. В среду власти страны потребовали немедленно прекратить сброс тел умерших в Ганг.

India: Russian aid arrives in New Delhi as COVID-19 cases soar
© Ruptly
В Индию прибыл самолет МЧС России с грузом медпомощи

Накануне власти Бихара сообщили, что выловили тела 71 человека, полиция штата начала расследование инцидента. В свою очередь, власти находящегося выше по течению Ганга штата Уттар-Прадеш сообщили, что достали из реки 25 тел.

"На данный момент мы выловили 71 тело из Ганга. Мы провели вскрытие всех тел, а также взяли образцы ДНК и сделали тесты на Covid. Некоторые тела могли приплыть из штата Уттар-Прадеш. Это является предметом расследования полиции Бихара и Уттар-Прадеша", - сообщил местным телеканалам суперинтендант полиции Бихара Нирадж Кумар. Он отметил, что тела были утилизированы в соответствии с правилами правительства Индии по обращению с телами больных COVID-19.

В свою очередь, представитель полиции штата Уттар-Прадеш Прашант Кумар сообщил изданию The Indian Express, что обвинять в этом инциденте власти штата неправильно.

"Тела были обнаружены в Бихаре, и правительство Бихара обязано расследовать инцидент и принять дальнейшие меры. Неправильно обвинять Уттар-Прадеш", - сказал он.

Ольга Дычева
© Sputnik
Дычева: в Индии из-за коронавируса тела погибших жгут уже на улицах

Кумар добавил, что правительство Уттар-Прадеша уже издало приказ, предписывающий людям остановить Джал Самадхи - ритуал, по которому останки людей после кремации бросаются в реку.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 23,3 миллиона. Выздоровели более 19,3 миллиона, умерли свыше 254 тысяч человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число проходящих лечение от COVID-19 увеличилось до более чем 3,7 миллиона. Количество новых заболевших уже свыше двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.

Жители Казани несут цветы к школе, где произошла стрельба

Жители Казани утром в среду продолжают нести цветы к стихийно образовавшимся мемориалам вдоль улицы, где накануне в школе произошла стрельба, передает корреспондент РИА Новости.

Количество цветов и игрушек на мемориалах за ночь заметно увеличилось, жители города до сих пор приходят к школе.

Территория учебного заведения, а также вся улица перекрыта силовиками. Подойти ближе к воротам здания не дают даже журналистам.

Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Самое интересное за ночь (606)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Мемориал Вечность в Кишиневе
День Победы объединил десятки тысяч жителей Молдовы
Что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу
Видео: что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться