Мир за сутки: обострение в Израиле, зловещий Ганг, горе в Казани

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. За последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет, заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус, его цитирует РИА Новости.

"Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов "Стражи сирены". За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора", — сказал он на брифинге для иностранных журналистов.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС, в том числе главы отдела безопасности и его заместителя.

Крупнейшая за последние годы эскалация на границах палестинского анклава началась в понедельник вечером после столкновений в Иерусалиме. Стороны обмениваются ракетными ударами, есть потери.

В Тель-Авиве рассказали о пяти убитых и более 200 раненых. По данным СМИ, при последних обстрелах города Лод погиб ребенок. У палестинцев около 30 жертв, в их числе десять детей, более 200 человек пострадали.

В Индии из реки Ганг выловили тела 96 человек

Власти штатов Уттар-Прадеш и Бихар сообщили в среду, что выловили из реки Ганг тела 96 человек, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жители индийского штата Бихар сообщили об обнаружении в реке останков около 100 человек, предположительно, это могут быть тела погибших от коронавируса. Как считают местные жители, причиной сброса тел в Ганг являются высокая стоимость кремации или самостоятельная организация погребальных костров на фоне рекордных показателей случаев COVID-19 по всей Индии. В среду власти страны потребовали немедленно прекратить сброс тел умерших в Ганг.

Накануне власти Бихара сообщили, что выловили тела 71 человека, полиция штата начала расследование инцидента. В свою очередь, власти находящегося выше по течению Ганга штата Уттар-Прадеш сообщили, что достали из реки 25 тел.

"На данный момент мы выловили 71 тело из Ганга. Мы провели вскрытие всех тел, а также взяли образцы ДНК и сделали тесты на Covid. Некоторые тела могли приплыть из штата Уттар-Прадеш. Это является предметом расследования полиции Бихара и Уттар-Прадеша", - сообщил местным телеканалам суперинтендант полиции Бихара Нирадж Кумар. Он отметил, что тела были утилизированы в соответствии с правилами правительства Индии по обращению с телами больных COVID-19.

В свою очередь, представитель полиции штата Уттар-Прадеш Прашант Кумар сообщил изданию The Indian Express, что обвинять в этом инциденте власти штата неправильно.

"Тела были обнаружены в Бихаре, и правительство Бихара обязано расследовать инцидент и принять дальнейшие меры. Неправильно обвинять Уттар-Прадеш", - сказал он.

Кумар добавил, что правительство Уттар-Прадеша уже издало приказ, предписывающий людям остановить Джал Самадхи - ритуал, по которому останки людей после кремации бросаются в реку.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 23,3 миллиона. Выздоровели более 19,3 миллиона, умерли свыше 254 тысяч человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число проходящих лечение от COVID-19 увеличилось до более чем 3,7 миллиона. Количество новых заболевших уже свыше двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.

Жители Казани несут цветы к школе, где произошла стрельба

Жители Казани утром в среду продолжают нести цветы к стихийно образовавшимся мемориалам вдоль улицы, где накануне в школе произошла стрельба, передает корреспондент РИА Новости.

Количество цветов и игрушек на мемориалах за ночь заметно увеличилось, жители города до сих пор приходят к школе.

Территория учебного заведения, а также вся улица перекрыта силовиками. Подойти ближе к воротам здания не дают даже журналистам.

Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

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