Евросоюз обсуждает введение COVID-сертификатов

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Несмотря на то что в Евросоюзе COVID-сертификаты в настоящее время могут помочь туризму, в принципе, они являются препятствием для путешествий. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс (Tom Jenkins).

"Они (COVID-сертификаты - ред.) будут введены. Помогут ли они на самом деле? Сейчас все поможет. Однако сами по себе они являются барьером (для передвижений), мы можем считать это необходимой мерой, но, пожалуйста, сделайте ее временной", - сказал он.

Дженкинс добавил, что сертификаты не должны стать долгосрочным принудительным документом.

Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Исходя из материалов ЕК, речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право признавать у себя и другие вакцины. Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к нормальному передвижению населения между странами союза.

Со стороны Еврокомиссии поступало предложение сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию.

Этой инициативе предстоит пройти согласование Европарламентом (ЕП) и Советом стран Евросоюза. Еврокомиссия надеется, что система сертификатов заработает уже в июне, в начале сезона отпусков.

Ассоциация ETOA объединяет порядка 1,2 тысячи членов, в том числе туроператоров, отели, представителей достопримечательностей, среди которых как мировые бренды, так и локальные независимые компании. Ассоциация сотрудничает с представителями власти, чтобы создавать устойчивую бизнес-среду в сфере туризма в Европе.

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