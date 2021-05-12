При ракетных обстрелах в Израиле граждане Молдовы не пострадали

Посольство Молдовы в Тель-Авиве рекомендует воздерживаться от посещения общественных мест и пользоваться противоракетными убежищами.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. В связи с массированными бомбардировками израильских городов, которые произошли вчера и сегодня утром, посольство Молдовы в Израиле обратилось к соотечественникам с призывом строго соблюдать правила безопасности, установленные израильскими властями.

Дипмиссия рекомендует воздерживаться от нахождения в общественных местах, выходить из дома только в экстренных случаях, использовать противоракетные укрытия при возобновлении бомбардировок.

Посольство также сообщило, что на данный момент не поступало информации о гражданах Республики Молдова, которые пострадали от взрывов.

Власти Израиля объявили чрезвычайное положение в некоторых населенных пунктах, где установлен особый режим деятельности. Работа международного аэропорта Бен-Гурион возобновилась после перерыва, выполняются ранее запланированные рейсы.

Посольство Молдовы в Израиле работает в обычном режиме.

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