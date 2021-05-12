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МИД РФ: активность террористов в Сети на фоне пандемии возросла

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Молдова
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Российский дипломат рассказал, что изменилось в действиях преступников, использующих информтехнологии.

КИШИНЕВ, 12 мая  – Sputnik. Пандемия COVID-19 ускорила тенденцию использования преступниками технологий по сбору финансовых средств, пропаганде терроризма, вербовке сторонников террористических группировок. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

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Он особо выделил  наличие "существенных угроз", которые связаны с "расширением активности террористов и преступников в интернет-пространстве".

"Более того, пандемия ускорила тенденцию использования злоумышленниками информационно-коммуникационных технологий, в частности, для сбора финансовых средств, пропаганды терроризма и вербовки новых сторонников террористических группировок", - заметил он.

Олег Сыромолотов также рассказал журналистам, что оперативный доступ правоохранительных органов к данным в контртеррористических целях осложняет использование в мессенджерах сквозного шифрования.

Отвечая на вопрос о том, насколько серьезную опасность представляет использование социальных сетей и популярных мессенджеров террористическими группировками и трансграничной преступностью, он отметил: "Если говорить о популярных мессенджерах, то серьезным вызовом является использование в них сквозного шифрования, которое осложняет оперативный доступ правоохранительных органов к данным в контртеррористических целях".

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Сыромолотов уточнил, что  "в мире существуют различные подходы к решению этой проблемы". "В странах разведывательного альянса "Пять глаз" рассматриваются способы преднамеренного ослабления безопасности мобильных приложений за счет внедрения так называемых "черных ходов" (backdoor), контролировать использование которых практически невозможно", - отметил Сыромолотов.

В разведывательный союз "Пять глаз" входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. Все страны являются участниками договора о совместном сотрудничестве в области радиоэлектронной разведки.

"Где-то ответственность перекладывают на поставщиков телекоммуникационных услуг, что также создает основы для злоупотреблений", - добавил замглавы МИД России.

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