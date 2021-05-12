Спрос на "Спутник V" в мире высокий - правительство РФ

Премьер-министр России отчитался в Госдуме о работе правительства и заявил, что российская вакцина от коронавируса завоевала доверие в мире и была зарегистрирована более чем в 60 странах.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Россия в настоящее время является одной из ведущих биотехнологических держав, а вакцины от коронавируса, производимые в стране, безопасны и эффективны. Об этом в ходе выступления с отчетом о работе правительства в Госдуме заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передают "Известия".

Он также подчеркнул "огромный спрос" в мире на вакцину "Спутник V".

"Спутник V" прошел серьезные проверки, завоевал доверие и был зарегистрирован уже в 65 государствах. Спрос на этот препарат огромный", — заявил Мишустин.

В настоящее время в России зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".

Применение вакцины "Спутник V" одобрено в России, Молдове, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме, Индии, Непале, Бангладеш, Турции и Албании.

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