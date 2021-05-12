15:40 12 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.63
  • USD17.79
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Галатский мост в Стамбуле

Эрдоган назвал дату выхода Турции из локдауна

© Sputnik / Margarita Zorina
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в мае 2021 (86)
60 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/07/31578867.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210512/34715599/-erdogan-nazval-datu-vykhoda-turtsii-iz-lokdauna.html

Полный локдаун в Турции был объявлен с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за сложной эпидситуации. Все организации и учреждения полностью прекратили свою деятельность.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Локдаун в Турции планируется завершить 17 мая. С этого момента начнется процесс контролируемого возвращения к нормальной жизни, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду.

Люди делают селфи у Колизея в день его открытия.
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Прощай, локдаун – Италия ослабляет антикоронавирусные ограничения
12

Максимальный суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Турции был отмечен 16 апреля, составив 63 082 случая, после этого число заболевших стало снижаться, а 10 мая было зарегистрировано минимальное значение за два месяца - 13 604 человека, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за сложной эпидситуации. Все организации и учреждения полностью прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки возможны только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.

"Взяв пандемию под контроль, по окончании Рамадана (17 мая) мы сделаем шаги для начала контролируемой нормализации. Мы планировали избавиться от этой напасти еще до конца прошлого года, но все новые волны пандемии повлияли не только на нашу страну, но и на весь мир. Мы вынуждены были вновь пойти на ограничительные меры", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что правительство Турции "знает о сложностях тех, чья работа больше всего пострадала от пандемии, и в ближайшее время устранит их проблемы".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в мае 2021 (86)

По теме

Израиль близок к победе над коронавирусом: за сутки 87 новых случаев
В Черногории отменяют комендантский час

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Певица Дуа Липа на церемонии награждения Brit Awards в Лондоне.
Фото: кому достались BRIT Awards 2021
Что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу
Видео: что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться