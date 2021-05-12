Эрдоган назвал дату выхода Турции из локдауна

Полный локдаун в Турции был объявлен с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за сложной эпидситуации. Все организации и учреждения полностью прекратили свою деятельность.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Локдаун в Турции планируется завершить 17 мая. С этого момента начнется процесс контролируемого возвращения к нормальной жизни, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду.

Максимальный суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Турции был отмечен 16 апреля, составив 63 082 случая, после этого число заболевших стало снижаться, а 10 мая было зарегистрировано минимальное значение за два месяца - 13 604 человека, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за сложной эпидситуации. Все организации и учреждения полностью прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки возможны только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.

"Взяв пандемию под контроль, по окончании Рамадана (17 мая) мы сделаем шаги для начала контролируемой нормализации. Мы планировали избавиться от этой напасти еще до конца прошлого года, но все новые волны пандемии повлияли не только на нашу страну, но и на весь мир. Мы вынуждены были вновь пойти на ограничительные меры", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что правительство Турции "знает о сложностях тех, чья работа больше всего пострадала от пандемии, и в ближайшее время устранит их проблемы".

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