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Президент РФ В. Путин

Разговор лидеров России и Турции: среди тем - вакцина и ситуация в Палестине

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210512/34716483/razgovor-liderov-rossii-i-turtsii-sredi-tem-vaktsina-i-situatsiya-v-palestine.html

Администрация президента Турции сообщила, что главы двух стран провели телефонную беседу, обсудив в числе прочего поставки в Турцию "Спутника V".

КИШИНЕВ, 12 мая  – Sputnik. Поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Турцию обсудили в ходе телефонного разговора в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Спутник V
© REUTERS / DADO RUVIC
В Турции одобрили российскую вакцину "Спутник V"

"В ходе телефонных переговоров президентов Эрдогана и Путина были обсуждены вопросы, связанные с поставками вакцины "Спутник V" в Турцию", - говорится в сообщении.

Предметом обсуждения лидеров двух стран также стала ситуация в Палестине.

"Наш президент провел телефонный разговор с его российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с событиями в Палестине. Эрдоган заявил, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок, с этой целью Турция продолжит свои инициативы на всех уровнях", - говорится в заявлении турецкой стороны.

Эрдоган отметил важность совпадений взглядов России и Турции на события в Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт
© Sputnik
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"Президент Эрдоган подчеркнул, что для предотвращения дальнейшей эскалации кризиса важно, чтобы Совбез ООН вмешался в этот вопрос и дал решительные и четкие сигналы Израилю о прекращении нападений", - говорится в документе.

В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более 600 ракет, система израильского ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли более 30 человек, в том числе 10 детей, еще 203 человека ранены. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

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