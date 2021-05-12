Врач рассказал о побочном эффекте после вакцины "Спутник Лайт"

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Пока у российской прививки "Спутник Лайт" нет никаких особенных осложнений, кроме небольшого повышения температуры, рассказал российский вирусолог, ведущий научный сотрудник лаборатории структуры и морфогенеза Института вирусологии имени Д. И. Ивановского (входит в состав центра им. Гамалеи) Федор Лисицын.

"Никаких осложнений пока, кроме обычного повышения температуры у 7%, ...нет", - сказал Лисицын, отвечая на вопрос об осложнениях после использования вакцины "Спутник Лайт".

Врач объяснил это тем, что однокомпонентная вакцина фактически является первым компонентом прививки "Спутник V", передает РИА Новости.

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не выявлено.

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