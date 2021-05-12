15:41 12 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.63
  • USD17.79
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Сертификат

Стало известно, когда в ЕС появятся вакцинные паспорта

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в мае 2021 (86)
37 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210512/34717736/stalo-izvestno-kogda-v-es-poeavetsea-vaktinnie-pasporta.html

Сертификаты должны исключить дискриминацию и ускорить возвращение к нормальному передвижению населения между странами ЕС.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс предположил, что COVID-сертификаты в Европейском союзе могут появиться даже до июня. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

"Я надеюсь, что "зеленые" сертификаты (по коронавирусу - ред.) станут цифровыми, что они появятся быстрее, чем в июне", - сказал он.

Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против коронавируса, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета.

Исходя из материалов ЕК, речь идет о прививках, одобренных в Евросоюзе. Однако страны союза будут иметь право признавать у себя и другие вакцины. Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к нормальному передвижению населения между странами союза.

Вакцинный паспорт
© REUTERS / DADO RUVIC
В ЕС летом начнут действовать вакцинные паспорта от COVID-19

Предложение ЕК сейчас проходит согласование в институтах власти ЕС. Еврокомиссия надеется, что система сертификатов заработает уже в июне, в начале сезона отпусков.

Европейский союз параллельно ведет две процедуры подготовки к запуску коронавирусных сертификатов: переговоры по согласованию законодательного положения, а также работу по запуску технической системы, в рамках которой уже в мае стартует пилотное тестирование сертификатов в ряде стран.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в мае 2021 (86)

По теме

"Домодедово" начал выдавать вакцинные паспорта по стандартам ВОЗ
Молдавский депутат: нужны ли COVID-паспорта

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Певица Дуа Липа на церемонии награждения Brit Awards в Лондоне.
Фото: кому достались BRIT Awards 2021
Что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу
Видео: что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться