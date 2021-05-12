Стало известно, когда в ЕС появятся вакцинные паспорта

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс предположил, что COVID-сертификаты в Европейском союзе могут появиться даже до июня. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

"Я надеюсь, что "зеленые" сертификаты (по коронавирусу - ред.) станут цифровыми, что они появятся быстрее, чем в июне", - сказал он.

Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против коронавируса, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета.

Исходя из материалов ЕК, речь идет о прививках, одобренных в Евросоюзе. Однако страны союза будут иметь право признавать у себя и другие вакцины. Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к нормальному передвижению населения между странами союза.

Предложение ЕК сейчас проходит согласование в институтах власти ЕС. Еврокомиссия надеется, что система сертификатов заработает уже в июне, в начале сезона отпусков.

Европейский союз параллельно ведет две процедуры подготовки к запуску коронавирусных сертификатов: переговоры по согласованию законодательного положения, а также работу по запуску технической системы, в рамках которой уже в мае стартует пилотное тестирование сертификатов в ряде стран.

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