Девять тысяч звонков гнева: экстренные службы Испании нашли телефонного хулигана

В Испании службы оперативного реагирования устали выслушивать оскорбления от телефонного хулигана и обратились в полицию.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Мужчина, который почти девять тысяч раз звонил на телефоны экстренных служб в Испании, оскорбляя операторов, был арестован полицией, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Comercio.

Надоедливого 49-летнего грубияна арестовали 7 мая в городе Овьедо (административный центр автономного сообщества Астурия) после того, как на него пожаловалась служба, в которую поступают все звонки в национальную полицию по телефону 091.

Как выяснилось позже, с одного телефона с 2019 года было сделано 3787 звонков на телефон 091 и 4957 звонков в службу спасения 112. Расследование выявило, что ни один из звонков не был связан с необходимостью вызвать экстренную помощь. Звонивший занимался исключительно тем, что оскорблял операторов и не давал службам нормально работать, отмечает издание.

Как только личность подозреваемого установили, полиция произвела арест. Мужчина обвиняется в неповиновении, так как неоднократно игнорировал просьбу операторов прекратить подобные звонки и не занимать линию экстренной помощи.

Обвиняемому по этой статье могут грозить от трех месяцев до одного года тюремного заключения.

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