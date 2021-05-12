Джонсон - должник: сколько и кому недоплатил британский премьер

По данным британского издания, окружной суд Англии и Уэльса в октябре прошлого года вынес решение в отношении премьер-министра в связи с невыплаченным долгом.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Судебное уведомление по поводу невыплаченного банковского долга в размере 535 фунтов стерлингов получил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.

Окружной суд Англии и Уэльса в октябре 2020 года вынес решение в отношении премьер-министра в связи с невыплаченным долгом. При этом в реестре суда не указывается, кому именно принадлежит непогашенная задолженность, которая может привести к ухудшению кредитного рейтинга Джонсона, а также к возможным принудительным мерам со стороны судебных приставов, отмечает газета.

"Решения окружного суда являются последним этапом в процессе обращения за возмещением долга, что указывает на то, что с премьер-министром, скорее всего, связывались по почте несколько раз раньше с просьбой вернуть долг", – пишет Guardian.

Ранее в отношении Джонсона также было начато расследование, которое касалось ремонта квартиры на Даунинг-стрит, 11. Ремонт и замена мебели обошлись, по некоторым данным, в 200 тысяч фунтов стерлингов, тогда как премьерам выделяется на ремонт только 30 тысяч в год. Джонсон настаивал, что все дополнительные расходы оплатил из своего кармана, однако оказавшиеся в распоряжении британских СМИ документы свидетельствовали, что премьер вначале привлек для финансирования ремонта доноров Консервативной партии.

По данным СМИ, Джонсон, чья зарплата составляет чуть больше 157 тысяч фунтов стерлингов в год до налогов, взял деньги на ремонт в долг у одного из доноров Консервативной партии и потом этот долг выплатил.

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