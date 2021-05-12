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Вакцина Спутник V. Архивное фото

"Спутник V" с июня начнут использовать еще в одной европейской стране

© Sputnik / Sorokopud Julia
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (87)
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Sputnik Молдова
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Глава Минздрава Словакии заявил о том, что в июне российский препарат против коронавируса "Спутник V" будет включен в программу вакцинации в стране.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Словакия получила официальное согласие на использование вакцины "Спутник V" и начиная с июня будет использовать российский препарат для иммунизации населения. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения страны Владимир Ленгварский, пишет РИА Новости.

"Мы получили официально подписанное согласие российской стороны на использование "Спутника V". После оплаты необходимой суммы (за закупку вакцины – ред.) она станет нашим имуществом. Полагаю, что в начале июня "Спутник V" будет включен в программу вакцинации", – заявил глава словацкого Минздрава.

Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку тогдашний премьер Матович и занимавший пост главы Минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина утвердили 1 апреля, Матович стал вице-премьером и министром финансов.

Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 Спутник V
© Photo : РИА Новости / Источник: The Lancet
Результаты III фазы испытаний вакцины "Спутник V"
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В апреле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что из-за нарушений контракта просит правительство Словакии вернуть партию вакцины "Спутник V", чтобы использовать ее в других странах. Разработчики российской вакцины говорили, что не против, чтобы Словакия опубликовала контракт на поставку вакцины, но при этом следовало бы опубликовать и контракт на поставку вакцины Pfizer.

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

"Спутник V" одобрен уже более чем в 60 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные до этого медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (87)

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