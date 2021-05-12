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Вакцина Спутник V

Сан-Марино откроет вакцинный туризм со "Спутником V"

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (88)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210512/34722177/san-marino-otkroet-vaktsinnyy-turizm-so-sputnikom-v.html

Министр туризма первой страны в Европе, снизившей благодаря "Спутник V" до нуля распространение COVID-19 на своей территории, назвал дату открытия вакцинного туризма с российским препаратом.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Сан-Марино 17 мая планирует запустить кампанию для туристов, желающих привиться российской вакциной "Спутник V". Об этом заявил министр туризма европейской страны Федерико Педини Амати.

"Благодаря вакцине "Спутник V" сможем запустить кампанию по вакцинному туризму. Есть возможность вакцинировать не живущих в Сан-Марино, не являющихся резидентами Италии, вакциной "Спутник V". План кампании готов, с 17 мая можем ее запустить", – объявил Амати на брифинге.

Спутник V спас европейскую страну. Теперь российскую вакцину пиарит генсек ООН
© Ruptly / РФПИ / United Nations / UNOG Newsroom Site
"Спутник V" спас европейскую страну и рекомендован сотрудникам ООН
О также добавил, что вакцинироваться двумя дозами желающие смогут максимум в течение 28 дней после прибытия в Сан-Марино, первую дозу необходимо получить в первую неделю, сообщает РИА Новости.

В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что применение "Спутника V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Российская сторона готова поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма. В РФПИ отметили, что на пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (88)

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