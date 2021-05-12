Сан-Марино откроет вакцинный туризм со "Спутником V"

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Сан-Марино 17 мая планирует запустить кампанию для туристов, желающих привиться российской вакциной "Спутник V". Об этом заявил министр туризма европейской страны Федерико Педини Амати.
"Благодаря вакцине "Спутник V" сможем запустить кампанию по вакцинному туризму. Есть возможность вакцинировать не живущих в Сан-Марино, не являющихся резидентами Италии, вакциной "Спутник V". План кампании готов, с 17 мая можем ее запустить", – объявил Амати на брифинге.
В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что применение "Спутника V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Российская сторона готова поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма. В РФПИ отметили, что на пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю.
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