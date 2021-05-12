Устроивший стрельбу в казанской школе арестован, он признал вину

Ильназ Галявиев, устроивший во вторник стрельбу в казанской школе, не возражал против обвинения. Мужчина встретил решение суда о своем аресте без эмоций.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Ильназ Галявиев, расстрелявший во вторник людей в казанской школе, признал свою вину, он арестован. Следствие предъявило ему обвинение по статье 105 УК ("Убийство"), передает РИА Новости. По данным СК, Галявиев выстрелил в школе не менее 17 раз.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца, в зале суда преступник заявил, что не возражает против такого решения.

Адвокат обвиняемого Александр Гиляжев отметил перед началом суда, что согласится с выбранной для его подзащитного мерой пресечения. Также он уточнил, что до суда с ним не общался.

В суде 19-летний студент, расстрелявший людей в казанской школе, заявил, что у него нет тяжких заболеваний. При этом ранее в Следственном комитете сообщили, что Галявиев неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей, но на учете у психиатра или нарколога не состоял. С начала этого года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Как указала официальный представитель СК Светлана Петренко, поведение Галявиева неадекватное, что "препятствует полноценному проведению следственных действий".

Во вторник преступник открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Шестеро сейчас в реанимации.

Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.

Сегодня в Татарстане день траура, родственники похоронили погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.

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