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Вакцинация

Среди привитых от коронавируса в США разыграют пять миллион долларов

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210513/34725892/-sredi-privitykh-ot-koronavirusa-v-ssha-razygrayut-pyat-million-dollarov.html

Победителя будут объявлять по средам в течение пяти недель, каждую среду победитель будет получать миллион долларов.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Пять человек в американском штате Огайо, которые сделают прививку от COVID-19, получат шанс стать миллионерами в результате лотереи, проводимой властями. Об этом заявил губернатор штата Майк Деуайн.

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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"Через две недели, 26 мая, мы объявим победителя отдельной лотереи для взрослых, которые получили хотя бы первую дозу вакцины. Победителя будут объявлять по средам в течение пяти недель, и каждую среду победитель будет получать миллион долларов", - сказал Деуайн в ходе транслируемого по местным радиостанциям обращения.

По словам губернатора, нужные для лотереи деньги штат возьмет из федеральных фондов помощи в связи с COVID-19, передает РИА Новости.

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