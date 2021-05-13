Среди привитых от коронавируса в США разыграют пять миллион долларов

Победителя будут объявлять по средам в течение пяти недель, каждую среду победитель будет получать миллион долларов.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Пять человек в американском штате Огайо, которые сделают прививку от COVID-19, получат шанс стать миллионерами в результате лотереи, проводимой властями. Об этом заявил губернатор штата Майк Деуайн.

"Через две недели, 26 мая, мы объявим победителя отдельной лотереи для взрослых, которые получили хотя бы первую дозу вакцины. Победителя будут объявлять по средам в течение пяти недель, и каждую среду победитель будет получать миллион долларов", - сказал Деуайн в ходе транслируемого по местным радиостанциям обращения.

По словам губернатора, нужные для лотереи деньги штат возьмет из федеральных фондов помощи в связи с COVID-19, передает РИА Новости.

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