Шокирующие подробности молдаванки из Израиля: мы прячемся в бункерах

Сирены, ракеты, разрушенные дома, дым: гражданка Молдовы, находящаяся на территории Израиля, рассказала в комментарии Sputnik, что происходит в городе, где она проживает на данный момент.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Граждане Молдовы, находящиеся на территории Израиля, уже несколько дней живут в настоящем кошмаре. Ночь на 12 мая оказалась одной из самых драматичных за последние годы – запуски ракет по Израилю исламистскими группировками и ответные меры продолжаются.

Лилия Дигор из Молдовы многие годы работает в Израиле, а именно в городе Ришон-ле-Цион, который располагается в центре страны. Женщина рассказала в комментарии радиостудии Sputnik, что напугана звуками сирен и ракет, которые продолжают запускаться в этом районе. Вечером 11 мая ракеты достигли города, в котором проживает наша соотечественница.

"Было так громко... Я плакала. Очень испугалась", – сказала Лилия Дигор.

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Вскоре после запуска первых ракет по этому городу посольство Израиля в Румынии разместило на своей странице в Facebook видео с места, где ракетой Хамас была убита женщина и причинены значительные разрушения.

Ночь на 12 мая оказалась ужасной для Лилии Дигор. Женщина не может успокоиться после этих событий, хотя в городе Ришон ле-Цион, где она проживает, спокойнее, чем в других районах Израиля.

"Не видела такого. Сирены, ракеты, разрушенные дома, дым… Мы напуганы… Будем следить за информацией, поступающей от властей, и строго соблюдать директивы, которые будут объявлены. Пока живем в домах. У нас также есть бункер, где можем спрятаться в случае большей опасности", – рассказала Лилия Дигор.

По ее словам, в городе, где она живет, еще не ограничено движение транспорта или передвижение людей по улицам, магазины продолжают работать. Однако люди не часто выходят на улицу, а лишь в случае крайней необходимости. Ришон-ле-Цион находится в нескольких километрах от населенных пунктов с повышенными рисками, лишь в 20 минутах езды от Тель-Авива.

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В связи с массированным запуском ракет по израильским городам посольство Молдовы в Израиле рекомендовало гражданам республики, находящимся в этой стране, строго соблюдать директивы безопасности, объявленные местными властями.

В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. В результате постоянных ракетных обстрелов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 67 человек.

Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона.

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