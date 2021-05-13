10:47 13 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.53
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Морковь

Врач: морковь и черника не помогут восстановить зрение

© Sputnik / Владимир Первенцев
Общество
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/0e/31668977.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210513/34726069/vrach-morkov-i-chernika-ne-pomogut-vosstanoviti-zrenie.html

Для поддержания здоровья зрения необходимо в качестве профилактики раз в год посещать врача-офтальмолога.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Морковь и черника не влияют на качество зрения. Человеческий организм может усваивать полезные вещества из этих продуктов лишь в определенных дозах. Об этом рассказал врач-офтальмолог Вячеслав Куренков в интервью радиостанции Sputnik.

Шоколадный торт
© AP Photo / Phil Mansfield/The Culinary Institute of America
ВОЗ признала популярный пищевой краситель опасным для здоровья

«Морковь, черника и другие продукты, которые якобы влияют на зрение, – это миф. Специально съедать килограммы моркови или потреблять тонны черники не надо, это ни к чему не приведет. Есть суточная усвояемость этих веществ организмом. Если вы съедите килограмм моркови, то это не значит, что именно килограмм моркови усвоится. Организм примет ровно столько, сколько ему надо, а это, допустим, будет 15 микрограммов в сутки, а все остальное выйдет через пищеварительный тракт», — заявил Куренков.

По словам специалиста, для поддержания здоровья глаз важно правильно питаться, достаточно спать, отдыхать, а также заниматься физкультурой на свежем воздухе.

Врач добавил, что при возникновении проблем со зрением стоит обратиться к специалисту и пройти обследование. При нормальном зрении хватит одного профилактического посещения врача в год.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Врач: какие проблемы со здоровьем приносит ожирение
ВОЗ признала популярный пищевой краситель опасным для здоровья

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Палестинец стоит перед огромной воронкой в ​​городе Газа.
Фото: разрушения и пожары – последствия авиаударов в Израиле и Газе
Ракетные обстрелы на Ближнем Востоке: как работает израильская система Железный купол
Видео: спасает "Железный купол" – как работает израильская система ПРО
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться