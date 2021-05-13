Врач: морковь и черника не помогут восстановить зрение

Для поддержания здоровья зрения необходимо в качестве профилактики раз в год посещать врача-офтальмолога.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Морковь и черника не влияют на качество зрения. Человеческий организм может усваивать полезные вещества из этих продуктов лишь в определенных дозах. Об этом рассказал врач-офтальмолог Вячеслав Куренков в интервью радиостанции Sputnik.

«Морковь, черника и другие продукты, которые якобы влияют на зрение, – это миф. Специально съедать килограммы моркови или потреблять тонны черники не надо, это ни к чему не приведет. Есть суточная усвояемость этих веществ организмом. Если вы съедите килограмм моркови, то это не значит, что именно килограмм моркови усвоится. Организм примет ровно столько, сколько ему надо, а это, допустим, будет 15 микрограммов в сутки, а все остальное выйдет через пищеварительный тракт», — заявил Куренков.

По словам специалиста, для поддержания здоровья глаз важно правильно питаться, достаточно спать, отдыхать, а также заниматься физкультурой на свежем воздухе.

Врач добавил, что при возникновении проблем со зрением стоит обратиться к специалисту и пройти обследование. При нормальном зрении хватит одного профилактического посещения врача в год.

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