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Белоруссия осенью начнет производство вакцины от COVID-19

© Pixabay / fernandozhiminaicela
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210513/34726413/belorussiya-osenyu-nachnet-proizvodstvo-vaktsiny-ot-covid-19.html

Речь идет о производстве по полному циклу российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Начало запланировано на 1 октября.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что Минск планирует в октябре запустить проект по производству российской вакцины "Спутник V" по полному циклу.

© Sputnik / Григорий Сысоев
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"То есть российские коллеги нам дадут только технологию, а все компоненты будут наши. Стартовать планируем 1 октября", - сказал министр в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня", опубликованном в четверг на его сайте.
Пиневич пояснил, что речь идет о производстве по полному циклу вакцины "Спутник V". "У нас два совместных проекта с разными российскими компаниями, но по одному препарату, произведенному в институте Н. Ф. Гамалеи", - отметил министр.
Он рассказал, что в настоящее время работают две производственные площадки. На одной идет розлив "Спутника V", а на другой идет реконструкция цеха, передает РИА Новости.

"Именно там будет производиться вакцина - от выращивания до разлива", - пояснил глава Минздрава.

Ранее белорусские ученые заявили о создании собственной вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19). Клинические испытания белорусской вакцины могут начаться уже к концу 2022 года.

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