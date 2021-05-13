Врач назвал ягоду, снижающую риск рака и инсульта

Ягода укрепляет иммунитет благодаря содержанию в ней аскорбиновой кислоты и каротиноидов, она богата мягкими и грубыми пищевыми волокнами, что помогает снизить риски инфракта и инсульта.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Употребление клубники помогает снизить риск возникновения ряда серьезных болезней, включая онкологические. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире канала "Россия 1".

Врач объяснил, что раковые опухоли часто возникают как реакция на вялотекущее воспаление, поэтому продукты, помогающие в борьбе с ним, снижают риск развития рака.

"Клубника содержит факторы, которые блокируют рост новых сосудов — это называется факторы, тормозящие ангиогенез", — рассказал Гинзбург.

Благодаря этому свойству клубника оказывает противоопухолевое действие, передает РИА Новости. Она может быть полезна для профилактики рака желудка и кишечника.

Также специалист добавил, что в клубника богата мягкими и грубыми пищевыми волокнами, что помогает снизить риски инфаркта и инсульта.

"Один из эффектов пищевых волокон — это нормализация холестеринового обмена", — объяснил врач.

Гинзбург уточнил, что ягода помогает уменьшить уровень "вредного" холестерина и поднять содержание "полезного".

Кроме того, напомнил о пользе клубники для укрепления иммунитета, благодаря содержанию в ягоде аскорбиновой кислоты и каротиноидов.

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