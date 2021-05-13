Ученые рассказали, чем опасно ожирение у подростков

Специалисты также пришли к выводу, что риск инсульта, связанный с более высокими значениями ИМТ, одинаков как для мужчин, так и для женщин.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Израильские ученые пришли к выводу, что лишний вес в подростковом возрасте — главный фактор риска возникновения раннего инсульта, независимо от наличия или отсутствия диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации Stroke.

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме и Медицинского корпуса Армии обороны Израиля проанализировали сведения об индексе массы тела (ИМТ) граждан Израиля. В выборку попали 1,9 миллиона человек в возрасте от 16 до 20 лет, проходившие полное медицинское обследование в период с 1985 по 2013 год. Среди них у 1088 человек впоследствии, с 2014 по 2018 год, были зафиксированы инсульты: 921 ишемический и 167 геморрагических. Средний возраст на момент инсульта составлял 41 год, передает РИА Новости.

Авторы разбили всех участников на пять групп в соответствии с ИМТ: с недостаточным весом, низким нормальным значением, высоким нормальным значением, избыточным весом и ожирением. Результаты анализа показали, что более высокий риск наступления первого ишемического инсульта до 50 лет напрямую связан с весом в подростковом возрасте.

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По сравнению с участниками из группы с низким индексом массы тела, у подростков с лишним весом риск раннего инсульта был повышен вдвое, а с ожирением — в 3,4 раза.

"Наши результаты подчеркивают важность эффективного лечения и предотвращения высокого и чрезмерно высокого ИМТ в подростковом возрасте, — приводятся в пресс-релизе Американской кардиологической ассоциации слова руководителя исследования доктора Гилада Твига (Gilad Twig), доцента Медицинского корпуса Армия обороны Израиля и кафедры военной медицины медицинского факультета Еврейского университета. — Наше исследование также впервые показывает, что риск инсульта, связанный с более высокими значениями ИМТ, одинаков как для мужчин, так и для женщин".

Доказано, что инсульт в раннем возрасте сложнее лечится и чаще приводит к рецидивам — повторному инсульту, сердечному приступу — и преждевременной смерти.

"Взрослые, которые пережили инсульт в более раннем возрасте, сталкиваются с плохими функциональными результатами, что может привести к безработице и депрессии. При этом прямые и косвенные затраты, связанные с профилактикой и лечением инсульта, высоки и, как ожидается, будут только увеличиваться, поскольку частота инсультов продолжает расти", — отмечает ученый.

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