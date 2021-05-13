18:29 13 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.53
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Textbooks on the Russian language. (File)

Путин призвал поддержать обучение русскому языку за рубежом

© Sputnik / Andrey Iglov
Общество
Получить короткую ссылку
37 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210513/34732258/putin-prizval-podderzhat-obuchenie-russkomu-yazyku-za-rubezhom.html

Президент Путин попросил министра просвещения РФ представить дополнительные предложения, касающиеся обучения русскому языку в странах ближнего зарубежья.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин призвал уделить должное внимание поддержке изучения русского языка в странах ближнего зарубежья, поскольку "того, что делается сегодня, явно недостаточно", передает РИА Новости.

Адриан Северин
© Photo : Facebook / Adrian Severin
Экс-глава МИД Румынии в письме Путину: румыны - не враги России

"По поводу возможности учиться в наших вузах талантливым молодым людям из ближнего зарубежья: очень важная составляющая нашей совместной работы с партнерами по СНГ. Но в этой связи, конечно, нам нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах, поддержке изучения русского языка", - заявил Путин в четверг на совещании с правительством России.

Президент РФ попросил министра просвещения Сергея Кравцова представить дополнительные предложения, касающиеся этого вопроса.

"Потому что того, что делается сегодня, явно недостаточно. Да, мы работаем по этому направлению, но, повторяю, можно сделать и нужно сделать гораздо больше, чем мы делаем сегодня", - сказал Путин.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Кремль рассказал о возможном формате встречи Путина и Байдена

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Палестинец стоит перед огромной воронкой в ​​городе Газа.
Фото: разрушения и пожары – последствия авиаударов в Израиле и Газе
Ракетные обстрелы на Ближнем Востоке: как работает израильская система Железный купол
Видео: спасает "Железный купол" – как работает израильская система ПРО
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться