Путин призвал поддержать обучение русскому языку за рубежом

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин призвал уделить должное внимание поддержке изучения русского языка в странах ближнего зарубежья, поскольку "того, что делается сегодня, явно недостаточно", передает РИА Новости.

"По поводу возможности учиться в наших вузах талантливым молодым людям из ближнего зарубежья: очень важная составляющая нашей совместной работы с партнерами по СНГ. Но в этой связи, конечно, нам нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах, поддержке изучения русского языка", - заявил Путин в четверг на совещании с правительством России.

Президент РФ попросил министра просвещения Сергея Кравцова представить дополнительные предложения, касающиеся этого вопроса.

"Потому что того, что делается сегодня, явно недостаточно. Да, мы работаем по этому направлению, но, повторяю, можно сделать и нужно сделать гораздо больше, чем мы делаем сегодня", - сказал Путин.

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