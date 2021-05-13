20:38 13 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.53
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Самолеты в аэропорту Катманду. Архивное фото

Заблокированы в Непале: 26 граждан Молдовы просят о помощи, чтобы вернуться домой

© AFP 2021 / PRAKASH MATHEMA
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в мае 2021 (95)
145 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/0d/34732278.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210513/34733058/Zablokirovany-v-Nepale-26-grazhdan-Moldovy-prosyat-pomoschi-chtoby-vernutsya-domoy.html

Из-за ограничений на полеты в Непале несколько десятков граждан Молдовы просят у властей РМ предоставить им помощь, чтобы вернуться на родину.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Многие жители Молдовы оказались заблокированными в Непале по крайней мере до 31 мая – даты, до которой в этом государстве были приостановлены все международные авиарейсы. Такая мера принята местными властями из-за распространения COVID-19 в стране.

Pakistan: Karachi streets deserted as COVID lockdown ahead of Eid kicks off
© Ruptly
Локдаун в Карачи - улицы пусты, магазины закрыты

В связи с этим группа из 26 граждан Молдовы, находящихся в Непале, связалась с представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики, обратившись за помощью к властям, чтобы добраться домой.

"Министерство оценивает различные возможности эвакуации граждан Республики Молдова из Непала и возвращения их в страну, поддерживая при этом прямую связь с ними. МИДЕИ отслеживает информацию о новых ограничениях, применяемых в других государствах. Активирован Call-центр, благодаря которому граждане могут сообщить в министерство информацию о других соотечественниках, находящихся в трудной ситуации, по телефону: +373 22 788 722", – сказано в сообщении министерства.

МИДЕИ рекомендует гражданам проверять обновления по предупреждениям о поездках в государства, в которые они собираются отправиться.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в мае 2021 (95)

По теме

Румыния обновила список стран с высоким эпидриском

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Палестинец стоит перед огромной воронкой в ​​городе Газа.
Фото: разрушения и пожары – последствия авиаударов в Израиле и Газе
Более тысячи ракет и десятки погибших: что происходит в Израиле и Палестине
Видео: сотни ракет и десятки погибших - обострение в Израиле и Палестине
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться