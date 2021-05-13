Заблокированы в Непале: 26 граждан Молдовы просят о помощи, чтобы вернуться домой

Из-за ограничений на полеты в Непале несколько десятков граждан Молдовы просят у властей РМ предоставить им помощь, чтобы вернуться на родину.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Многие жители Молдовы оказались заблокированными в Непале по крайней мере до 31 мая – даты, до которой в этом государстве были приостановлены все международные авиарейсы. Такая мера принята местными властями из-за распространения COVID-19 в стране.

В связи с этим группа из 26 граждан Молдовы, находящихся в Непале, связалась с представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики, обратившись за помощью к властям, чтобы добраться домой.

"Министерство оценивает различные возможности эвакуации граждан Республики Молдова из Непала и возвращения их в страну, поддерживая при этом прямую связь с ними. МИДЕИ отслеживает информацию о новых ограничениях, применяемых в других государствах. Активирован Call-центр, благодаря которому граждане могут сообщить в министерство информацию о других соотечественниках, находящихся в трудной ситуации, по телефону: +373 22 788 722", – сказано в сообщении министерства.

МИДЕИ рекомендует гражданам проверять обновления по предупреждениям о поездках в государства, в которые они собираются отправиться.

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