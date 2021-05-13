Мобилизация нескольких тысяч резервистов объявлена в Израиле

За минувшие дни по Израилю из сектора Газа выпустили как минимум 1600 ракет, Тель-Авив же с начала эскалации атаковал около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада".

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Мобилизацию еще 9 тысяч резервистов одобрил министр обороны Израиля Бени Ганц, мера принята после оценки ситуации в сфере безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минобороны.

"Министр обороны Бени Ганц уполномочил ЦАХАЛ набрать еще 9 тысяч резервистов в срочном порядке в соответствии с оперативными потребностями после оценки ситуации в области безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.

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