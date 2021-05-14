В Индии стартовала вакцинация "Спутником V"

Первая доза российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была введена в Хайдарабаде. Изначальная стоимость одной дозы прививки составляет 12,8 доллара плюс пятипроцентный налог.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Вакцинация от COVID-19 с использованием российской вакцины "Спутник V" стартовала в пятницу в индийском городе Хайдарабад, сообщила компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

"В рамках ограниченного пилотного проекта начался мягкий запуск вакцины, первая доза вакцины была введена в Хайдарабаде 14 мая 2021 года. Впоследствии поставки вакцины "Спутник V" начнутся от индийских партнеров-производителей", - информирует компания.

Изначальная стоимость одной дозы прививки "Спутник V" в Индии составляет 948 рупий (12,8 доллара) плюс пятипроцентный налог. После начала производства вакцины в Индии ее цена будет ниже, передает РИА Новости.

"Dr. Reddy's будет тесно сотрудничать с заинтересованными сторонами в правительстве и частном секторе Индии, чтобы обеспечить максимально широкий охват вакциной "Спутник V" в рамках национальных усилий по вакцинации", - сообщила компания, отметив, что тесно сотрудничает со своими шестью индийскими партнерами-производителями.

В Индии разрешено применение трех вакцин от коронавируса. По данным Минздрава, начиная с середины января, когда в Индии началась вакцинация от COVID-19, вакцину получили более 179 миллионов человек, или почти 13% населения страны.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 24,04 миллиона. За минувшие сутки число заболевших выросло на 343 тысячи человек, а выздоровевших - на 344 тысячи человек. При этом уже более двух недель подряд число новых заболевших превышает 300 тысяч человек в сутки - больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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