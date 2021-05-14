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В Турции планируют значительно смягчить ограничения по коронавирусу

© Sputnik / Margarita Zorina
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210514/34746168/v-turtsii-planiruyut-znachitelno-smyagchit-ogranicheniya-po-koronavirusu.html

Ранее президент Эрдоган объявил в Турции полный локдаун с 19.00 29 апреля до 05.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможном значительном смягчении ограничительных мер по коронавирусу уже в июне, передает РИА Новости.

Галатский мост в Стамбуле
© Sputnik / Margarita Zorina
Турция выходит из полного локдауна

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Турции 13 мая составил 11 534, это более чем в пять раз ниже максимального результата, зарегистрированного в середине апреля.

"С понедельника начнем возвращение к нормальной жизни. Детали мы обнародуем после заседания кабинета министров. В июне мы планируем в значительном объеме смягчить ограничительные меры", - сообщил Эрдоган в телеобращении к нации.

Ранее Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 05.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.

Спутник V
© REUTERS / DADO RUVIC
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Согласно свежим данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 160,8 миллиона.

К утру 14 мая число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 160 миллионов 833 тысячи 4. Из них 3 миллиона 340 тысяч 394 скончались. Применены 1 миллиард 382 миллиона 368 тысяч 76 доз вакцины от коронавируса.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (32 миллиона 852 тысячи 871). Следом идут Индия (23 миллиона 703 тысячи 665) и Бразилия (15 миллионов 433 тысячи 989).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 902 тысячи 343), Турция (5 миллионов 83 тысячи 996), Россия (4 миллиона 857 тысяч 303), Великобритания (4 миллиона 460 тысяч 405), Италия (4 миллиона 139 тысяч 160), Испания (3 миллиона 598 тысяч 452) и Германия (3 миллиона 578 тысяч 125).

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