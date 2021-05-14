Наталья Гордиенко показала, что происходит в гримерках Евровидения

Участница от Молдовы на Евровидении-2021 рассказала о закулисье подготовки к песенному конкурсу, показала сцену и фрагмент репетиции перед конкурсом.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Международный песенный конкурс Евровидение-2021 пройдет c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В числе исполнителей, получивших путевку на главное музыкальное событие, – представительница Республики Молдова Наталья Гордиенко. Уже через несколько дней – 20 мая – наша соотечественница выйдет на сцену во втором полуфинале под седьмым номером. А пока в Роттердаме Наталья Гордиенко активно готовится к конкурсу, показав, как проходит второй репетиционный день.

Готовит молдавскую певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор из Греции Димитрис Контопулос, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины, которая сняла для Натальи красочные клипы на песню Sugar ("Сахар") и ее русскоязычный вариант – "Туз буби".

"Второй репетиционный день. Очень важный. С красивой масштабной конференцией", – рассказала Гордиенко на видео, которое опубликовано в профиле Киркорова в Instagram.

Российский поп-король отметил, что этот день ответственен для всей команды. "Потому что это последняя репетиция… Ну, с Богом!", – сказал Киркоров.

Гордиенко на видео рассказала об организации конкурса в период пандемии, отметив, что учтены все меры безопасности.

"Слоган конкурса "Евровидение" в этом году "Open Up" – быть открытым ко всему, ко всем, к происходящему и на конец объединиться", – уточнила певица.

Исполнительная не просто показала свою гримерку, но и продемонстрировала подготовку и кусочек репетиции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Вердикт команды после репетиционного выступления: "Браво!"

"Второй день репетиционный подошел к концу. Все замечательно у нас. Все у нас лучше всех", – подытожил Киркоров.

Ранее представительница Молдовы провела первую репетицию. Видео было опубликовано на официальном канале музыкального конкурса.

Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье.

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