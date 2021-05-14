ВОЗ: второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Второй год пандемии коронавируса может принести больше смертей, чем первый, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"COVID-19 уже стоил нам 3,3 миллиона жизней. Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый. Единственный выход сейчас для спасения жизней и домохозяйств - объединение вакцинации и мер в области общественного здравоохранения, а не использование их по отдельности", - сказал гендиректор ВОЗ на пресс-конференции в пятницу.

В ВОЗ добавили, что даже вакцинация не является 100%-ным средством от распространения COVID-19. Потому что привитые люди также могут заразиться коронавирусом, однако перенести болезнь в менее тяжелой форме, передает РИА Новости. Принятие решений о снятии ограничений или отмене масочного режима должно основываться не на количестве привитых в стране, а на количестве новых зараженных.

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