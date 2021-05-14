Хорватия стала первой страной ЕС, протестировавшей ковид-паспорта

Агентство по коммерческой деятельности подтвердило, что все ключевые компоненты хорватской системы работают и готовы начать выдачу сертификатов.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. В Хорватии успешно прошло тестирование сертификатов здоровья, так называемых "ковид-паспортов", передает РИА Новости. Таким образом, Хорватия стала первой страной в Европейском союзе, где прошло успешное тестирование, сообщил министр внутренних дел и глава национального кризисного штаба Давор Божинович.

"Агентство по коммерческой деятельности, которое отвечает за разработку технического решения, успешно провело тестирование с центральным цифровым терминалом и было подтверждено, что все ключевые компоненты хорватской системы работают и готовы начать выдачу сертификатов, которые заявлены на начало июня", - цитирует пресс-служба кабмина Божиновича.

Глава МВД Хорватии рассказал о том, что создана специальная аппликация и для проверки сертификатов, выданных другими странами, и подчеркнул, что техническая готовность системы была подтверждена на три дня раньше запланированной даты.

"Система успешно генерирует QR-коды для всех трех видов сертификатов - о вакцинации, тестировании, а также перенесенном заболевании и производит обмен "ключами" с другими странами-членами ЕС через терминал", - отметил глава МВД Хорватии.

По последним данным хорватского Минздрава, всего в Хорватию поставлено 1,5 миллиона доз различных вакцин западного производства. К четвергу одну дозу прививки получили 29% населения четырехмиллионной страны, полную иммунизацию прошли 8% населения.

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