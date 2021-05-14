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Сбор урожая картофеля

Глобальное потепление грозит плохими урожаями: прогноз климатологов

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210514/34750860/Globalnoe-poteplenie-grozit-plokhimi-urozhayami-prognoz-klimatologov.html

Изменения климата, вызванные в том числе человеческим фактором, могут серьезно повлиять на качество урожая, считают специалисты.

КИШИНЕВ, 14 мая  – Sputnik. Глобальное потепление значительно снизит урожайность в 30% крупнейших аграрных регионов Земли или же сделает их непригодными для выращивания сельхозпродукции - к такому выводу пришли финские климатологи, пишут "Известия".

"Хорошая новость заключается в том, что площадь таких зон будет относительно низкой, если нам удастся сократить выбросы", — отмечают эксперты.

Снижение уровня осадков и числа опылителей, а также рост числа вредоносных насекомых резко уменьшат урожай оливок, кофе, кукурузы и многих других растений уже в этом столетии - таковы данные, полученные в ходе экспериментов и наблюдений последних лет.

Племя в Африке
© Sputnik / Файед Эль-Гезири
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"Наши исследования показывают, что быстрый, неконтролируемый рост выбросов парниковых газов может к концу века привести к тому, что более трети нынешнего мирового производства продовольствия попадет в условия, в которых сегодня не производится продовольствие, то есть за пределами безопасного климатического пространства", — объясняет Матти Кумму, профессор глобальных проблем воды и продовольствия в Университете Аалто, его цитиует издание Scitech Daily со ссылкой на статью в журнале One Earth.

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