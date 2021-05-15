О князе Влашской земли - в "Песни о Нибелунгах"

В средневековой поэме "Песнь о Нибелунгах" рассказывается о жизни и отношениях между различными народами Европы в V веке, попытках установить родственные связи с обосновавшимися в то время в Европе гуннами.

Поэма состоит из 39 глав (авентюр) и включает около 10 тысяч стихов. Она создавалась на протяжении всего XII века и окончательно сложилась к 1200 году в австрийских землях и написана на средневерхненемецком языке. В увлекательнейшем сюжете поэмы, кроме прочих народов и стран, в 22-й главе упоминаются влахи, Влашская земля и ее князь Рамунк.

Приведем некоторые части этой главы полностью:

О том, как Кримхильда обручилась с Этцелем

Все те три дня, что в замке Кримхильда провела,

Клубами по дорогам густая пыль плыла,

Как будто загорелись окрестные поля.

То мчались в Трайзенмауэр вассалы короля.



Меж тем от приближенных узнал и сам король,

Забыв при этой вести былую скорбь и боль,

Что прибыла Кримхильда уже в его страну.

Немедля выехал встречать он новую жену.



Мчась по дорогам людным под гул разноязыкий,

Со свитою к Кримхильде летел король великий.

Его сопровождали бойцы из разных стран –

Он взял с собой язычников, равно как христиан.



То на дыбы вздымая своих коней лихих,

То снова с громким криком пришпоривая их,

Скакали русы, греки, валахи [Vlachen] и поляки [polanen].

Бесстрашием и ловкостью блеснуть старался всякий.

В Тульн, город на Дунае, что в Австрии стоит,

Стеклись встречать Кримхильду мужи, чьи речь и вид

Ей были незнакомы – и все они потом

Из-за нее безвременно уснули вечным сном.



Вперед владыка гуннов послал с дороги к ней

Две дюжины вассальных князей и королей.

Любой из них был знатен, учтив, прославлен, смел

И Хельхину преемницу узреть скорей хотел.



Примчался в Тульн с дружиной из семисот бойцов

Валашский герцог Рамунк, храбрец из храбрецов.

С ним вместе прибыл Гибих, король большой страны.

Несли людей их быстрые, как птицы, скакуны.

В этой главе говорится о намеченной свадьбе Бургундской принцессы Кримхильды и Этцеля – под этим именем подразумевается король гуннов Аттила. Действия происходят на территории современной Австрии, у берегов Дуная, в Тульне и Вене. На свадьбу собираются многие короли, правители и храбрые рыцари сопредельных стран, среди них герцог Влашской земли Рамунк – Der herzoge Ramunch vzer Vlâchen lant.

Влашская земля – это Северная Италия

О какой именно Влашской земле идет речь? В V веке такой страной могла быть только та, что упоминается в "Повести временных лет" где-то в Цизальпийской Галлии, о чем подробнее говорилось в предыдущей публикации. Но еще более точный ответ на этот вопрос дает уже не раз упоминавшееся "Сказание вкратце о молдавских господарех", где в первых строчках, напомним, сообщается: "От града Виницеи приидоша два брата: Роман да Влахата, во християнстей вере сущи избегоша от гонения еретик на христиан и придоша в место, нарицаемое Старый Рим, и создаша себе град по имени своему, Роман".

© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь. Область Венеция. Фрагмент карты В.Коронелли. 17 век

События, описанные в начальных строках "Сказания", четко указывают на северо-восточную часть современной Италии – область Фриули – Венеция-Джулия. Братья Роман и Влахата – предводители племен влахов, переселяющихся из-за гонений на христиан. Массовый исход влахов в Центральную Европу и Балканы начинается после завоевания лангобардами северо-восточной части современной Италии в 568 году.

© Photo : Евгений Паскарь Озеро Изео

Герцог Рамунк и князь Роман

Как мы видим, имена одного из князей древних влахов Романа в "Сказании" и герцога Влашской земли Рамунка, упоминаемого в "Песни о Нибелунгах", почти идентичны. Кроме того, Австрия, куда прибывает герцог Рамунк на свадьбу к Аттиле и Кримхильде, и область Фриули – Венеция-Джулия (часть которой, предположительно, занимала Vlâchen lant) – это соседние страны – графства.

Влахата и Валлук

Не исключено, что прообразом Влахаты (брата Романа) мог быть князь Валлук – правитель Вендской марки (Карантании или Каринтии – она же Хорутания, современная Словения) в VII веке. Обратим внимание, что Вендская марка на западе граничит с областью Фриули – Венеция-Джулия. В Хронике франкского летописца VII века Фредегара, Валлук назван герцогом вендов.

© Photo : И.Соколова Брешия античный портик. Город был заовеван Аттилой

Фредегар: "В этом году [632] разгорелась бурная распря в Паннонском королевстве аваров или гуннов. Предметом спора стало наследование престола: должен ли он быть аварским или болгарским. Армии обеих сторон сошлись вместе, и произошла битва. В конце концов авары победили болгар… и те были изгнаны из Паннонии вместе со своими женами и детьми. Они просили убежища у Дагоберта, прося его принять их и дать им дома во франкской земле. Дагоберт распорядился, чтобы они зимовали среди бавар... Когда они рассеялись среди бавар на зимовке, Дагоберт… приказал баварам убить болгар в их домах вместе с их женами и детьми в течение одной ночи. Спасся только Альзеко [Vulgarum dux Alzeco nimine], с семьюстами людьми и их женами и семьями они нашли убежище в вендской марке. Альзеко и его приближенные жили много лет вместе с Валлуком, герцогом вендов".

Смерть Аттилы и страна Влахов

Аттила умер в Северной Италии на своем свадебном пиру. Подробности сообщает Иордан, называя имя супруги короля гуннов — Ильдико. Это, несомненно, имя германское. Как пишет Марцеллин Комит, Аттила был заколот во сне своей супругой: "Король гуннов Аттила, разоритель Европы, был ночью пронзен ножом в женской руке. Некоторые же передают, что он умер от истечения крови". Эта легенда отражена в скандинавском эпосе "Старшая Эдда" – сестра бургундского короля Гудрун убила своего пьяного мужа, короля гуннов Атли (Аттилу). В упомянутой ранее поэме "Песнь о Нибелунгах" женой Аттилы была бургундская принцесса Кримхильда.

Влашская земля в "Летописце Еллинском и Римском"

Среди источников, в которых упоминается об обстоятельствах смерти Аттилы в Италии, – "Летописец Еллинский и Римский", в котором добавляется важная деталь, что после смерти Аттилы его воины отвозят тело своего правителя в Венгрию через земли влашские и немецкие.

© Photo : Евгений Паскарь Современный Милан. Город был захвачен Аттилой в пятом веке

Якоже инде в писании // глаголаху, тои бо Атила король прииде от Северных стран и приа грады римскыа в силе тяшцы и обстоящше град Римь во множестве темь, много взяти хотя град Рим. И бяше тогда княжна, девица прекрасна, приздалася к костелу, 30 лет сущи. Тогда король Атила, слышав еи велми бывши красне, въспроси ея, глаголя: "Аще ми ея не дасти, то раздрушю град ваш Рим". Тогда идоша вся старейшины съ упаты своими къ девици и умалиша ю, глаголюще: "Изиди къ королеви скоро Атылу, да не зле погубить града нашего Рима, да не погыбнеть град наш". Девице же, умолене бывше, иде къ нему. Седяще же еи у ногу его и оному возлежащу, пустися ему кровь носом, и оттого умре. Она же, вземше корозно его, иде и поведа гражаном, яко умерлъ есть король Атила. Вои же его, вземши тело его, несоша сквозь волохы и немци и положиша в земле Угорьстии.

Обращаясь к картам, мы видим, что из Северной Италии путь в Венгрию лежит через область Фриули – Венеция-Джулия (она же страна влахов).

© Photo : Евгений Паскарь Город Венеция. Область Венеция упоминается в средневековом Сказании о молдавских господарех, откуда вышли влашские князья Роман и Влахата

После того, что уже было сказано выше о волохах (влахах), мы приведем точку зрения известного советского историка Владимира Дорофеевича Королюка, который, говоря о Волошской земле в раннесредневековых письменных источниках, приходит к выводу, с которыми в целом трудно не согласиться.

© Photo : И.Соколова Пейзажи Северной Италии

"Волошская земля… этот термин означает: 1) Италию; 2) Норик и, вероятно, Иллирию; 3) Паннонию и Трансильванию. Италия (вернее, Северная Италия) в данном случае не имеет никакого значения для перемещения волохов. Центром, от которого идет передвижение названия и самого населения, был Норик. Отсюда идет волна волохов в горные области Динарид и Балкан. Главная магистраль перемещений названия и населения идет от Норика к Паннонии и Трансильвании и далее – в Валахию и Молдавию. Трасса Норик – Паннония дважды была разрезана – сначала аварами, а затем окончательно венграми. Группы волохов, или влахов, в Динаридах и на Балканах, занимаясь исключительно отгонным скотоводством, были горными пастухами".

© Photo : Евгений Паскарь Узоры старинной молдавской вышивки

Таким образом, мы видим, что средневековые произведения указывают, что влахи жили в северо–восточной Италии, в области Венеция и некоторых прилегающих к ней странах, о чем свидетельствуют несколько источников, среди которых: "Повесть Временных лет", "Летописец Еллинский и Римский", великоморавский документ "О похвале святой Богородице Кирилла Философа", "Песнь о Нибелунгах", "Сказание вкратце о молдавских господарех".

Вероятно, после захвата лангобардами в 568 году северо–восточной Италии, валахи (или значительная часть) переселились на Балканы.

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