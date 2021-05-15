14:12 15 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.39
  • USD17.73
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Сергей Шойгу в своей мастерской вместе с президентом РФ В. В. Путиным. Архивное фото

Картины и скульптуры, созданные Сергеем Шойгу проданы на аукционе за 40 миллионов

© Sputnik / Alexei Druzhinin
Общество
Получить короткую ссылку
2010
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/16/34067135.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210515/34754489/kartiny-i-skulptury-sozdannye-sergeem-shoygu-prodany-na-auktsione-za-40-millionov.html

Работы министра обороны России Сергея Шойгу были проданы на благотворительном аукционе, выручка от которого будет направлена на помощь больным детям.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. В пятницу в Москве на площадке Русского географического общества прошел аукцион под названием "Творчество ради жизни", на котором были представлены картины и работы из дерева авторства министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Все средства, собранные в ходе аукциона, будут направлены на благотворительность.

"В ходе аукциона удалось выручить 40 миллионов рублей, которые пойдут на помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского", – сообщили в пресс-службе организации.

Как рассказал основатель фонда Константин Хабенский журналистам, предложение поступило непосредственно от Шойгу, он же отбирал для аукциона лоты: картины, декоративную деревянную вазу, стол из дерева ручной работы.

Все вырученные средства пойдут на адресную помощь детям и молодым людям, подопечным фонда, пишет РИА Новости. Часть денег будут направлены на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Представительница Молдовы Наталья Гордиенко на репетиции второго полуфинала конкурса Евровидение в Роттердаме.
Фото: эмоции и надежды - кадры репетиций полуфинала Евровидения-2021
Фантастический вид: фестиваль Сибадзакура у горы Фудзи – видео
Видео: поражающий до глубины души цветочный ковер у горы Фудзи
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться