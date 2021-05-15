Картины и скульптуры, созданные Сергеем Шойгу проданы на аукционе за 40 миллионов

Работы министра обороны России Сергея Шойгу были проданы на благотворительном аукционе, выручка от которого будет направлена на помощь больным детям.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. В пятницу в Москве на площадке Русского географического общества прошел аукцион под названием "Творчество ради жизни", на котором были представлены картины и работы из дерева авторства министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Все средства, собранные в ходе аукциона, будут направлены на благотворительность.

"В ходе аукциона удалось выручить 40 миллионов рублей, которые пойдут на помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского", – сообщили в пресс-службе организации.

Как рассказал основатель фонда Константин Хабенский журналистам, предложение поступило непосредственно от Шойгу, он же отбирал для аукциона лоты: картины, декоративную деревянную вазу, стол из дерева ручной работы.

Все вырученные средства пойдут на адресную помощь детям и молодым людям, подопечным фонда, пишет РИА Новости. Часть денег будут направлены на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей.

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