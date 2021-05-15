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Дезинфекция Киевского вокзала в Москве. Архивное фото

В Москве все вокзалы и автостанции оказались "заминированными"

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210515/34757216/v-moskve-vse-vokzaly-i-avtostantsii-okazalis-zaminirovannymi.html

Все железнодорожные вокзалы и автостанции в Москве тщательно проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. Представитель экстренных служб российской столицы рассказал о том, что в ведомство поступили сообщения об угрозе "минирования" железнодорожных вокзалов, а также городских автостанций, передает РИА Новости.

Проверка сообщения о бомбе в здании суда столичного сектора Буюканы
© Sputnik / Mihai Caraus
Сообщение о минировании здания кишиневского суда оказалось ложным

"Поступили угрозы минирования всех железнодорожных вокзалов и автостанций в Москве", – заявил собеседник агентства.

По информации источника, на всех вокзалах и автостанциях в российской столице в данный момент производится проверка. Тем временем они продолжают работать в штатном режиме. Об эвакуации персонала и пассажиров не сообщается.

Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, личность сообщившего о минировании уточняется.

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