Онищенко раскритиковал слова Малышевой о неэффективности масок

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что телеведущая Елена Малышева распространяет ложную информацию, утверждая что маски неэффективны для защиты от коронавируса.

Речь о масках зашла в Instagram Малышевой, где телеведущая опубликовала фотографию с мероприятия в Калуге, сообщает РИА Новости. На вопрос одной из подписчиц, почему так много людей без масок, Малышева заявила, что они не защищают от инфекции.

"Маски обеспечивают безопасность. Делать такое заявление с точки зрения врача неосторожно. Елена Малышева дезинформирует людей", — сказал Онищенко.

Вместе с тем депутат отметил, что пока не существует ни одного надежного средства, способного дать стопроцентную защиту от коронавируса, тем не менее это не отменяет доводы об эффективности масок.

В качестве примера Онищенко привел ряд зарубежных стран, например Италию, где новую волну COVID-19 удалось сдержать при помощи введения обязательного повсеместного масочного режима и строгого соблюдения мер гигиены.

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