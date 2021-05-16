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Папа римский Франциск

Папа Римский Франциск призвал Израиль и Палестину к миру и диалогу

© Sputnik / Алекс Панциков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210516/34764160/papa-rome-frantsisk-prizval-izrail-i-palestinu-k-miru-i-dialogu.html

В своем слове, обращенном к израильтянам и палестинцам, понтифик назвал неприемлемой гибель детей на Святой земле.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Папа Римский Франциск выразил глубокую озабоченность в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке и призвал израильтян и палестинцев немедленно начать диалог в целях достижения мира.

Палестинец стоит перед огромной воронкой в ​​городе Газа.
© AFP 2021 / Mohammed Abed
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"С глубочайшей озабоченностью я слежу за тем, что происходит в Святой земле. В эти дни жестокие вооруженные столкновения между сектором Газа и Израилем взяли верх и рискуют перерасти в спираль смерти и разрушения. Многочисленные люди были ранены, многие невинные погибли, среди них были и дети. Это ужасно и неприемлемо. Их смерть – это свидетельство нежелания строить будущее, но желания его разрушить", – заявил понтифик в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.

Папа Франциск также отметил, что рост ненависти и насилия охватывает различные города в Израиле, что наносит глубокую рану братству и мирному сосуществованию граждан. В этой связи он призвал немедленно начать диалог.

"Я спрашиваю: куда приведут ненависть и мщение? Мы действительно думаем построить мир, уничтожая другого? Именем Бога, который создал всех людей равными в правах, обязанностях и достоинстве… я призываю к спокойствию, а тех, кто несет ответственность, призываю заставить замолчать гул оружия, чтобы последовать путем мира, в том числе с помощью международного сообщества", - подчеркнул он.

Папа Франциск призвал молиться за израильтян и палестинцев, чтобы "они смогли найти дорогу диалога и прощения".

В воскресенье утром папа Франциск отслужил в Соборе Святого Петра в Ватикане специальную мессу для общины верующих из Мьянмы, проживающих в Риме. В своей проповеди он подчеркнул, что эта "возлюбленная страна отмечена насилием, конфликтом, репрессиями", и призвал верующих хранить веру в столь трудный момент.

Дым от израильского авиаудара по Газе. Архивное фото
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
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"Сегодня хочу принести на алтарь Господа страдания вашего народа и молиться вместе с вами, чтобы Бог обратил сердца всех к миру", - сказал понтифик. Он также отметил, что быть верными Евангелию в обстановки войны, насилия и ненависти означает брать на себя ответственность, в том числе и "посредством социального и политического выбора, рискуя жизнью".

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на утро 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.

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