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Талисман Олимпийских игр 2020 года в Токио Мирайтова

Исследование: более половины японцев – за отмену летней Олимпиады в Токио

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (108)
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Общественное мнение в Японии в основном настроено негативно по отношению к Олимпийским играм, которые пройдут в стране этим летом.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Опрос показал, что почти 60% японцев выступают за отмену запланированных на лето Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Исследование общественного мнения было проведено агентством Киодо.

Лишь 12,6% ответивших высказались за проведение Игр, но с ограниченным числом зрителей, а 25,2% респондентов – за проведение мероприятий при пустых трибунах, сообщает РИА Новости.

Баннер с логотипом Олимпиады в Токио
© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi
Участники Олимпиады должны ежедневно сдавать тесты на коронавирус

В целом же общественное мнение в Японии настроено негативно по отношению к проведению Олимпийских игр этим летом. Связано это с крайне низкими темпами вакцинации, резким ростом числа заболевших и особенностями системы здравоохранения, из-за которых в случае резкого роста заболеваний резерва больничных коек оказывается недостаточно.

Так, в Осаке при уровне заражений 800-1000 человек в день больницы оказались неспособны принять всех пациентов в тяжелом и среднетяжелом состоянии. На протяжении последних недель из всех доступных 356 больничных коек в палатах интенсивной терапии, предназначенных для лечения пациентов с тяжелой формой течения болезни из-за коронавируса, постоянно заняты более 90% мест. Участились и смертельные случаи из-за того, что люди вынуждены находиться дома без достаточной медицинской помощи в ожидании места в больнице.

Тем не менее в воскресенье в Токио прошла церемония по случаю обратного отсчета 100 дней до старта Паралимпийских игр, в ходе которой организаторы, а несколько ранее и глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс выступили за проведение "успешных и безопасных Игр".

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (108)

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