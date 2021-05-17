Пока все спали: трагический исход ДТП, капризы погоды и мисс Вселенная

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Годовалая девочка, пострадавшая в результате ДТП в Кагульском районе, скончалась в больнице - об этом накануне поздно вечером сообщил Главный инспекторат полиции.

Страшная авария случилась в воскресенье у села Котиганы Кагульского района. Полиция сообщила, что 69-летний водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что машина превратилась в груду металла.

Шофер скончался на месте, а четыре члена его семьи, находившиеся в машине, в том числе годовалый ребенок, были срочно доставлены в районную больницу Кагула. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование обстоятельств, приведших к аварии.

За минувшие выходные на территории страны произошло несколько смертельных ДТП. Среди них - авария в Сороках, в которой погиб 22-летний мотоциклист, врезавшийся в культиватор. Еще одна серьезная авария произошла в Хынчештах: 19-летний мотоциклист врезался в маршрутку и погиб.

Град размером с абрикос выпал в Крыму

В соцсетях начали появляться "фотофакты", подтверждающие выпадение крупного града в Крыму. По сообщению Гидрометцентра, диаметр льдинок достигал 4 сантиметров.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в российской столице - на сей раз из-за очень высокой температуры, которую Гидрометцентр прогнозирует на понедельник. Этот день вполне может стать самым жарким за последние 60 лет в Москве, воздух прогреется до плюс 29 градусов.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, 17 мая в стране погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет дуть юго-западный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +20 до +25 градусов по Цельсию.

Новая мисс Вселенная - из Мексики © REUTERS / Chris Pizzello/Pool Лучшие звездные наряды премии "Оскар-2021" 20

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2021 году стала представительница Мексики Андреа Меса, передает РИА Новости.

"Новой мисс Вселенная стала (представительница. — Прим. ред.) Мексики", — говорится на странице конкурса в сети Twitter.

В финал также прошли девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики.

Конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил во Флориде с соблюдением необходимых мер безопасности из-за ковида. Россию представляла победительница конкурса "Мисс Россия — 2019" Алина Санько.

Ранее титул "Мисс Вселенная" принадлежал представительнице ЮАР Зозибини Тунзи.

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