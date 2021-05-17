Наталья Гордиенко исполнит самую длинную в истории Евровидения ноту

Уже через несколько дней – 20 мая – представительница Молдовы Наталья Гордиенко выйдет на сцену во втором полуфинале под седьмым номером.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Король российской поп-музыки Филипп Киркоров поделился подробностями предстоящего выступления своей подопечной Натальи Гордиенко на песенном конкурсе Евровидение-2021.

Как рассказал Киркоров журналистам, представительница Молдовы на Евровидении Наталья Гордиенко планирует исполнить самую длинную в истории конкурса ноту. Уже через несколько дней – 20 мая – наша соотечественница выйдет на сцену во втором полуфинале под седьмым номером.

"Самая длинная в истории Евровидения нота у нас заготовлена на полуфинал", - рассказал Киркоров журналистам.

Также Филипп Киркоров оценил обеспечение безопасности на конкурсе в связи с угрозой COVID-19.

"Нам нельзя выходить из гостиницы... Очень жестко соблюдаются правила карантина, очень жестко соблюдаются правила безопасности всех делегаций", - рассказал Киркоров журналистам.

Россию на конкурсе представляет певица Манижа родом из Таджикистана, которая выступит с песней Russian Woman, передает РИА Новости.

"Я ее поклонник, я ее поддерживал на национальном отборе. Я знаю, что такое, когда за тобой страна, тем более такая огромная. Я знаю, когда льется негатив, как это трудно вдвойне - выступать, когда тебя дома не поддерживают, а наоборот, ждут провала. Не дождутся провала! Я уверен, что Манижа выступит хорошо", - рассказал Киркоров.

Поддержала российскую конкурсантку и представительница Молдовы Наталья Гордиенко.

"Талантливая, харизматичная, сильная, мне она нравится. Мы познакомились, она мне очень импонирует как человек, как артист, и я держу за нее кулачки", - поделилась впечатлениями певица.

Певица Манижа выразила уверенность в том, что Наталья Гордиенко попадет в финал и займет высокую позицию.

"Не может быть сомнений, что они пройдут в финал и что займут хорошую позицию. Филипп Киркоров всегда очень ответственно, очень качественно подходит к делу. Не просто приводит артистов и ставит их на сцену. Он участвует в каждом действии, он душой болеет за Наталью. Да и она молодец, очень позитивный настрой держит", - рассказала Манижа.

Слова поддержки в адрес Натальи Гордиенко высказала и отечественная певица Нелли Чобану, представлявшая Молдову на Евровидении в 2009 году. Нелли Чобану прошла в финал и заняла 14 место. На своей странице в соцсети Чобану призвала всех поддержать Наталью Гордиенко в предстоящем соревновании и пожелала Наталье не терять веры в себя и бороться до конца.

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Манижа – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье.

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