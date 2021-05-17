В Индии начинают производство вакцины "Спутник V"

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Индийская фармкомпания Shilpa Medicare сообщила о заключении договора с компанией Dr. Reddy's Laboratories Ltd о производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Ожидается, что в год будет производиться 50 миллионов доз двухкомпонентной вакцины, передает РИА Новости.

Ранее компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd, получившая от властей Индии разрешение на импорт российской вакцины и ее экстренное использование, получила две партии "Спутника V" и на прошлой неделе сообщила о начале ее использования.

"Компания через свою стопроцентную дочернюю компанию Shilpa Biologicals Private Limited заключила окончательное соглашение на 3 года с Dr.Reddy's Laboratories Limited на производство и поставку (произведенной на территории Индии - прим. ред.) вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении Shilpa Medicare, опубликованном на сайте Бомбейской фондовой биржи.

В компании добавили, что "целевой объем производства двойного векторного "Спутника V" в течение первых 12 месяцев составляет 50 миллионов доз (50 миллионов компонентов 1 и 50 миллионов компонентов 2) с даты начала коммерческого производства".

Отмечается, что в соответствии с соглашением, Shilpa Biologicals Private Limited будет отвечать за производство вакцины, в то время как Dr.Reddy's Laboratories Limited отвечает за распространение и маркетинг произведенной вакцины.

"Компании также изучают возможность производства "Спутника Лайт", однокомпонентной версии вакцины, в ближайшем будущем", - отмечается в заявлении.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 24,9 миллиона. Выздоровели более 21,1 миллиона, умерли более 274 тысяч человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, с 21 апреля он ежедневно составлял более 300 тысяч человек в сутки и пять раз превысил отметку в 400 тысяч.

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