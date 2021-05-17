Маленькие, рыжие, спасенные: приключения семейства лис в Москве

Непростые минуты пришлось пережить маленьким лисятам, которые облюбовали место под верандой детского сада в российской столице.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы спасли целое семейство лис, которые забрели на территорию детского сада на северо-востоке российской столицы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

"Утром 17 мая поступило сообщение о нахождении диких зверей на территории детского сада по адресу: Заревый проезд, дом 8, корпус 2. Семейство лис обосновалось под уличной верандой игровой площадки детсада", - сообщил собеседник агентства.

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По его словам, спасением животных занимался расчет аварийно-спасательного отряда №3. Животных отловили сачком и передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"В ближайшее время лис отпустят в естественную среду обитания. В ходе спасательной операции ни один лисенок не пострадал", - резюмировал собеседник агентства.

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