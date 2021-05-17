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Смартфон на палке для селфи

Селфи на мосту обернулось переломом позвоночника

© Depositphotos / Timmary
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210517/34775096/Selfi-na-mostu-obernulos-perelomom-pozvonochnika.html

Несчастный случай произошел в Орске: девушка решила сделать оригинальный снимок для соцсетей, но все обернулось серьезной травмой.

КИШИНЕВ, 17 мая  – Sputnik. Серьезные травмы при падении с моста получила шестнадцатилетняя девушка из Орска, трагедия произошла, когда она делала селфи, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Оренбургской области.

"Проверка будет проведена органами прокуратуры в городе Орске, где 16-летняя девушка получила серьезные телесные повреждения при падении с моста во время селфи", - рассказали в надзорном ведомстве.

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Как сообщили в ГУМВД, девушка сорвалась с семиметровой высоты заброшенного железнодорожного моста. Врачи диагностировали закрытый перелом 3-го поясничного отдела позвоночника.

Прокуратура намерена выяснить все обстоятельства произошедшего.  

Случаи, когда юные блогеры получают травмы, пытаясь сделать оригинальное фото или видео, нередки и в Молдове. Так, в Бельцах 18 апреля несовершеннолетняя девушка попала под колеса автомобиля, пытаясь снять ролик для TikTok. Она получила перелом ноги. 

А в середине января в Кишиневе юноша, пытаясь снять видео для той же соцсети, упал в торговом центре с эскалатора высотой шесть метров — и попал в реанимацию.

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