Селфи на мосту обернулось переломом позвоночника

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Серьезные травмы при падении с моста получила шестнадцатилетняя девушка из Орска. Трагедия произошла, когда она делала селфи, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Оренбургской области.
"Проверка будет проведена органами прокуратуры в городе Орске, где 16-летняя девушка получила серьезные телесные повреждения при падении с моста во время селфи", – рассказали в надзорном ведомстве.
Как сообщили в ГУМВД, девушка сорвалась с семиметровой высоты заброшенного железнодорожного моста. Врачи диагностировали закрытый перелом 3-го поясничного отдела позвоночника.
Прокуратура намерена выяснить все обстоятельства произошедшего.
Случаи, когда юные блогеры получают травмы, пытаясь сделать оригинальное фото или видео, нередки и в Молдове. Так, в Бельцах 18 апреля несовершеннолетняя девушка попала под колеса автомобиля, пытаясь снять ролик для TikTok. Она получила перелом ноги.
А в середине января в Кишиневе юноша, пытаясь снять видео для той же соцсети, упал в торговом центре с эскалатора высотой шесть метров и попал в реанимацию.
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