Адвокат и жена Чауса о его видеообращении: он не похож сам на себя

Такие эмоции, мимика, манера речи не присущи Николаю Чаусу: как адвокат и жена бывшего судьи прокомментировали его видеообращение.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец, комментируя появившееся в соцсетях видео, на котором мужчина представился бывшим украинским судьей Николаем Чаусом, отметил, что ролик был записан под давлением. Об этом правозащитник заявил в комментарии порталу strana.ua.

"Появление такого видеообращения значит, что Чаус не на свободе. Его контролируют некие лица, и вероятнее всего, история с причастностью к его похищению из Молдовы украинских спецслужб подтверждается", – отметил Кравец.

По его мнению, попытка в опубликованном видео доказать, что из Молдовы Чауса никто не похищал, выглядит неубедительно.

"В глаза бросается заявление о том, что его никто не похищал. Вернее, что его не похищали из Молдовы, а похищали только в 2016 году, когда вывезли из Украины. То есть он делает вид, что добровольно где-то сам скрывается. А те десять человек, против которых возбуждено уголовное дело в Молдове, якобы к этому не причастны. Выглядит это крайне неубедительно", – рассуждает адвокат.

На вопрос телеканала НАШ о том, знает ли он о местонахождении Чауса, Кравец ответил, что ему лично это неизвестно. "Так понимаю, что это известно исключительно лишь украинским спецслужбам", – сказал адвокат.

По его словам, в том, что Чауса похитили украинские спецслужбы, уже ни у кого нет никаких сомнений, с учетом материалов, которые обнародовала молдавская полиция: копии паспортов и личные данные, а также информация о задержанных по делу о похищении человека на территории республики.

"На мой взгляд, я его (Николая Чауса – прим. ред.) давно не видел, но он не выглядит как человек, который может свободно высказываться. То есть видно, что он читает по бумажке сообщение. Более того, в одном месте он заикался. Никакой мимики, ни одной эмоции", – отметил Кравец.

Адвокат отметил, что не исключает, что Чаус мог находиться "под влиянием определенных психотропных веществ".

Реакция жены Чауса на видео, опубликованное в соцсетях

Жена экс-судьи Николая Чауса Светлана также прокомментировала изданию strana.ua появившееся в соцсетях видеообращение, на котором мужчина представился Чаусом.

"Хорошо, что мы увидели, что Николай живой и без признаков телесных повреждений. Но он не похож на себя на этом видео. Такие эмоции, мимика, манера речи не присущи ему. Видно, что он не согласен с тем, что говорит. Но он чересчур спокойный. Если бы он говорил от себя, он был бы более эмоциональным. Думаю, ему написали и дали прочитать этот текст", – отметила Светлана Чаус.

Она заявила, что не верит в слова из этого видеоролика о том, что ее мужа якобы не похищали из Молдовы.

"Я как его жена знаю Николая 22 года. На протяжении всех этих лет он называл меня по имени, но никогда не называл "Светлана". Полным именем – никогда. Ни дома, ни при друзьях", – сказала Светлана Чаус.

Ее также насторожило то, что Чаус не упомянул о похищении из Молдовы, но уделил большое внимание событиям пятилетней давности, когда его вывезли из Украины. Светлана Чаус убеждена, что ее муж на самом деле сейчас находится на Украине.

"Это уже доказано молдавским следствием, об этом неоднократно говорили мне многие люди. В том числе эта информация публиковалась в Telegram-каналах. Я уверена, что Николай в Украине", – отметила жена бывшего украинского судьи.

Видеопослание в соцсетях

В сети появилось видео с человеком, назвавшимся украинским экс-судьей Николаем Чаусом, которого похитили Кишиневе в апреле нынешнего года. Ролик опубликован в Telegram-канале ChausUA Николай Чаус и датирован 16 мая.

"Меня зовут Чаус Николай Алексеевич. Как видите, я жив-здоров и все у меня в порядке. На данный момент я нахожусь в полной безопасности. И хорошо себя чувствую", – сказал мужчина на видео.

По его словам, в настоящее время он не может сообщить о своем местонахождении, но вынужден заявить о себе, потому что "многие пытаются спекулировать на моем якобы похищении". "Кому это выгодно, можно только догадываться", – отметил бывший судья.

Он обратился к своей жене и попросил прощения у нее и у детей за то, что им пришлось пережить. "Так надо было сделать. В ближайшее время, обещаю, все наладится, а те, кто виновен в наших бедах, понесут заслуженное наказание", – прозвучало в видеоролике.

Комментируя похищение, он подчеркнул, что оно состоялось не в 2021-м, а в 2016 году. "С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове", – заявил автор ролика.

По его словам, в ближайшее время он намерен появиться на Украине и вместе с адвокатами дать ответы на все вопросы.

Инцидент с Чаусом

Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы проинформировал, что днем 3 апреля в столичном секторе Центр неизвестными был похищен мужчина в возрасте 54 лет. Позже в социальных сетях появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивают мужчину в белый фургон. В тот же день в социальных сетях появилось заявление адвоката Юлиана Балана, который утверждает, что похищенный – его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус, бывший судья, который в соседней стране был внесен в списки лиц, подлежащих люстрации, и обвинен во взятках. После этого Чаус прибыл в Молдову, где запросил политического убежища.

Позиция президента Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду считает недопустимым, чтобы в республике пропадали люди, независимо от того, являются они гражданами страны или нет, а также вне зависимости от того, доказан или нет факт совершения ими незаконных действий. Глава государства потребовала от руководства МВД и СИБ предпринять незамедлительные действия, "чтобы прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина с территории Молдовы".

Заявление прокуратуры

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 11 мая об аресте на 30 дней одного из участников похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Мужчине 30 лет, он был задержан при въезде в страну. Ему предъявлено обвинение в обеспечении и организации деятельности группы лиц, непосредственно осуществлявших похищение гражданина Украины.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от шести до 10 лет, сообщает ведомство.

Что надо знать о Чаусе

В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", – заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

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