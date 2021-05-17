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Сверхурочная работа

ВОЗ предупреждает: сверхурочная работа приводит к увеличению числа смертей

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210517/34778181/voz-preduprezhdaet-sverkhurochnaya-rabota-privodit-k-uvelicheniyu-chisla-smertey.html

В период с 2000 до 2016 года число смертей из-за инсультов и болезней сердца у работающих сверхурочно выросло в среднем на 29%.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Несколько сотен тысяч человек в год умирают из-за сверхурочных рабочих часов, которые могут провоцировать сердечные заболевания и инсульты. Данные были приведены из результатов исследования Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда, опубликованного в понедельник в журнале Environment International.

Ученые изучили воздействие сверхурочной работы и показатели среди людей с болезнями сердечно-сосудистой системы и инсультами почти в 200 странах в 2000, 2010 и 2016 годах. Так, например, в 2016 году 745 194 человека, скончавшихся из-за ишемической болезни сердца или инсульта, работали сверхурочно, то есть более 55 часов в неделю.

Эмблема ВОЗ
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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В исследовании отмечается, что в период с 2000 до 2016 года число смертей из-за инсультов и болезней сердца у работающих сверхурочно выросло в среднем на 29%, а количество людей c большим количеством рабочих часов, по данным ученых, продолжает расти, передает РИА Новости.

Исследователи также пришли к выводу, что риск скончаться в результате инсульта на 35% выше у работающих сверхурочно, чем у тех, кто работает до 40 часов в день. У таких людей также выше на 17% вероятность скончаться после ишемической болезни сердца, говорится в исследовании.

В докладе отмечается, что мужчины наиболее подвержены риску получить сердечный приступ из-за работы. В группе риска также работники среднего или пожилого возраста, которые проживают в западной части тихоокеанского региона и в Юго-Восточной Азии. Большинство смертей зарегистрировано в возрастной группе от 60 до 79 лет, которые работали свыше 55 часов в неделю в возрасте от 45 до 74 лет.

В этой связи в ВОЗ призвали правительства и работодателей предпринять меры для ограничения рабочих часов, чтобы защитить здоровье людей. 

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