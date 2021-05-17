Британские букмекеры назвали первую пятерку возможных финалистов Евровидения

По данным букмекеров, за победу в финале поборются представители Италии и Франции, которые гарантированно попадут в финал.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Больше всего ставок на победу в первом полуфинале собрала певица из Мальты 19-летняя Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse, свидетельствуют данные британских букмекерских контор. Шансы на ее выход в финал составляют 94%. Второе место отдано исполнительнице из Хорватии Элене Цагрину, ее шансы оцениваются также в 94%.

Российская певица Манижа, которая во вторник выступит в первом полуфинале "Евровидения" в Роттердаме, может занять пятое место, уступив конкурсантам из Литвы и Украины, передает РИА Новости.

Победу во втором полуфинале "Евровидения", по мнению букмекеров, может одержать Швейцария, которую в этом году представляет автор и исполнитель песен Гьон.

За победу в финале, по данным тотализаторов, поборются представители Италии и Франции, которые не участвуют в полуфиналах, как представители стран "Большой пятерки", но гарантированно попадают в финал.

Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа – российская певица родом из Таджикистана – выступит на нем с композицией Russian Woman.

От Молдовы на конкурсе выступит Наталья Гордиенко с песней Sugar. Совсем скоро, 20 мая – наша соотечественница выйдет на сцену во втором полуфинале под седьмым номером.

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