Биолаборатория США в Молдове вызывает обеспокоенность Москвы – Онищенко

Подконтрольные Пентагону научные лаборатории, расположенные в ряде стран СНГ и в Грузии, вызывают серьезное беспокойство официальной Москвы.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. В России опасаются, что под видом изучения опасных инфекций в этих центрах разрабатывается биологическое оружие. Как функционируют такие учреждения, в интервью Sputnik рассказал бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Неподконтрольное оружие

На сегодняшний день самым малоконтролируемым видом оружия массового поражения остается биологическое. Формальный надзор за ним обеспечивает Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), принятая еще в 1972 году, отметил Онищенко. По его словам, в 1990-е годы страны, подписавшие этот документ, разработали механизм контроля за соблюдением положений Конвенции. Однако его ратификация была заблокирована усилиями американской стороны.

Отсутствие строгого надзора привело к тому, что на территории республик бывшего СССР стали появляться американские биологические лаборатории, деятельность которых финансируется Министерством обороны США. Такие объекты сейчас действуют в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Молдове, Узбекистане и на Украине.

"В этих лабораториях сидят высокопрофессиональные военные микробиологи. Конечно, они не разрабатывают что-то, предназначенное для защиты грузинских или азербайджанских детей. Они занимаются изучением природных вирусных очагов и вывозом штаммов. Их задача простая – сделать вирулентные (с высокой способностью к заражению – Sputnik) штаммы, которые могли бы легко сойти за местные", — подчеркивает специалист.

Особенно серьезное беспокойство в России, по словам Геннадия Онищенко, вызывает Центральная референс-лаборатория, расположенная недалеко от Алматы (Казахстан). Это учреждение оснащено самым современным оборудованием и входит в научную сеть Пентагона в Центральной Азии.

"Лаборатория очень мощная, с самым высоким уровнем защиты. Там разрабатывают военные биологические рецептуры. К гражданскому здравоохранению Казахстана это место никакого отношения не имеет. В США практически не скрывают, что ведут активную биологическую программу на территории Казахстана", — замечает бывший глава Роспотребнадзора.

Катастрофические инфекции

В современных реалиях биологическое оружие становится одним из главных инструментов "гибридной" войны, считает Геннадий Онищенко. Пандемия коронавируса наглядно показала, какой урон может нанести инфекция.

"Мы убедились, что вирусы эффективны с точки зрения создания массового психоза, дестабилизации политической обстановки, обрушения экономик. Коронавирус нанес мировой экономике больший ущерб, чем любая война", — считает врач-эпидемиолог.

В то же время доказать искусственное происхождение вируса сейчас невозможно из-за неполного контроля за работой биологических лабораторий. Проверяющим показывают лишь то, что им "можно видеть", заключает он.

"Иногда грузинских специалистов наряжают в костюмы и они ходят по этим лабораториям. Но в самое "сердце", в самые сокровенные места их не пускают. Какие исследования там проводятся – никто не знает, потому что это военные исследования", — резюмирует спикер.

Беспокойство Москвы

В апреле минувшего года с резким заявлением в адрес американских биологических лабораторий выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она допустила, что на этих объектах могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний в военных целях. В качестве примера Захарова привела Центр имени Ричарда Лугара в Грузии.

"Нельзя исключать, что в подобных лабораториях американцами ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях", — сказала тогда представитель МИД РФ.

Позднее, в апреле 2021-го, схожее мнение в интервью газете "Коммерсантъ" выразил и секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

"Я предлагаю вам обратить внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению — в основном у российских и китайских границ", — сказал он.

Секретарь Совбеза также добавил, что в прилегающих к "мирным санэпидстанциям" районах с определенной регулярностью выявляются вспышки заболеваний, нехарактерных для этой местности.

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